Эктор Купер стал главным тренером сборной Узбекистана

62-летний аргентинский специалист Эктор Купер 6 августа будет официально представлен в качестве нового главного тренера сборной Узбекистана.

Ранее Купер работал со сборной Египта, с которой он выступал на чемпионате мира-2018. В июне стало известно, что Федерация футбола Египта не будет продлевать контракт с Купером, под руководством которого египетская команда потерпела три поражения на ЧМ-2018 и заняла последнее место в группе.

Ранее мы писали, что Тьерри Анри может стать главным тренером сборной Египта. На ЧМ-2018 француз завоевал с бельгийцами бронзовые медали.

Сборная Узбекистана в следующем году сыграет на Кубке Азии. С 1996 года команда не пропускает этот турнир, а высшее достижение сборной Узбекистана – четвертое место Кубка Азии 2011 года.

Эктор Купер ранее выводил "Валенсию" дважды в финал Лиги чемпионов, а "Мальорку" в финал Кубка кубков. В 1999 году признавался тренером года в Испании, а в 2000 году был признан тренером года по версии УЕФА.