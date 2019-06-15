Эквадор оставил Италию без медалей молодежного чемпионата мира

Южноамериканцы одолели грозных соперников в дополнительное время

Фото: Getty Images

Молодежная сборная Эквадора завоевала бронзовые медали чемпионата мира среди 20-летних 2019 года, который проходит в Польше. В матче за третье место эквадорцы обыграли команду Италии (1:0), уступившую место в финале Украине. Напомним, что финал ЧМ-2019 U-20 Украина – Южная Корея состоится в субботу, 15 июня. Смотреть матч Украина – Южная Корея в прямом эфире можно на ТВ.

Онлайн матча Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

Основное время матча победителя не выявило, а в начале первого дополнительного тайма итальянцы получили шанс выйти вперед, но Марко Оливьери не сумел реализовать пенальти. Зато перед самым свистком на перерыв Ричард Мина открыл счет в матче. У итальянцев оставалось еще 15 минут, но спасти результат им не удалось.

Что касается финала, то букмекеры считают сборную Украины фаворитом финального поединка, но с небольшим перевесом. На победу украинцев в основное время установлен коэффициент 2.75, на ничью – 2.90, на победу Южной Кореи – 2.95. Если матч продлится до дополнительного времени и серии пенальти, то тут котировки следующие: 1.85 – на сине-желтых, 1.96 – на корейцев.

Накануне матча главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил о финале молодежного ЧМ: "Это будет самый важный матч в моей жизни". Украинский наставник считает, что завтра не будет много забитых голов – будут играть две тактически подготовленные команды.

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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