Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Эквадор оставил Италию без медалей молодежного чемпионата мира

15 июня, 00:21

Южноамериканцы одолели грозных соперников в дополнительное время

Фото: Getty Images

Молодежная сборная Эквадора завоевала бронзовые медали чемпионата мира среди 20-летних 2019 года, который проходит в Польше. В матче за третье место эквадорцы обыграли команду Италии (1:0), уступившую место в финале Украине. Напомним, что финал ЧМ-2019 U-20 Украина – Южная Корея состоится в субботу, 15 июня. Смотреть матч Украина – Южная Корея в прямом эфире можно на ТВ.

Онлайн матча Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

Основное время матча победителя не выявило, а в начале первого дополнительного тайма итальянцы получили шанс выйти вперед, но Марко Оливьери не сумел реализовать пенальти. Зато перед самым свистком на перерыв Ричард Мина открыл счет в матче. У итальянцев оставалось еще 15 минут, но спасти результат им не удалось.

Что касается финала, то букмекеры считают сборную Украины фаворитом финального поединка, но с небольшим перевесом. На победу украинцев в основное время установлен коэффициент 2.75, на ничью – 2.90, на победу Южной Кореи – 2.95. Если матч продлится до дополнительного времени и серии пенальти, то тут котировки следующие: 1.85 – на сине-желтых, 1.96 – на корейцев.

Накануне матча главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил о финале молодежного ЧМ: "Это будет самый важный матч в моей жизни". Украинский наставник считает, что завтра не будет много забитых голов – будут играть две тактически подготовленные команды.

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ЧМ-2019 (U-20)

Вы сейчас просматриваете новость " Эквадор оставил Италию без медалей молодежного чемпионата мира". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тренер сборной Украины – о финале молодежного ЧМ: "Это будет самый важный матч в моей жизни"

Вчера, 19:46

Украинский наставник считает, что завтра не будет много забитых голов – будут играть две тактически подготовленные команды

Финал молодежного чемпионата мира: на пути Украины к "золоту" – уже битые корейцы

Вчера, 10:58

Футбольный эксперт Александо Сопко – об историческом поединке сборной Украины из футболистов до 20 лет

Онлайн матча Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

Вчера, 09:12

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

Где смотреть онлайн матч Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

Вчера, 08:05

Сборная Украины впервые в истории поборется за золотые медали мирового первенства

"О наших написали даже в Аргентине": эксперт – об исторической победе украинской молодежки

13 июня, 09:51

Букмекеры дают вероятность 55 процентов, что в субботу украинцы станут чемпионами мира

Наш Месси: герой молодежной сборной Украины рассказал, что у него общего с Лионелем

12 июня, 11:12

Забивала украинской команды перед финалом чемпионата мира раскрыл секрет своего фартового номера

Примадонна готовится к новой свадьбе в семье

Без химии: 10 народных средств от комаров

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Как понять, что в организме не хватает магния

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

В Украине появился новый праздник: подписан указ

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Триумф и смерть. Участники шоу «Голос», которых мы потеряли

Савик Шустер будет вести ток-шоу на телеканале "Украина"

Под Киевом пьяная мать утонула вместе с пятилетним сыном

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

13 июня, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

"Это не дельфины – это сербы": Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики

13 июня, 19:22

После матчей за сборную Украины немецкий легионер укатил на остров в Эгейском море

Экс-динамовец прижал брюнетку к стенке скалистого бассейна на Бали: завораживающее фото

12 июня, 14:31

Владислав Калитвинцев в объятиях своей девушки набирается сил перед новым футбольным сезоном

Он хочет стать миллионером: забивной бразилец, которого ведет "Динамо", выдвинул условия "Трабзонспору"

12 июня, 13:53

Бруно Дуарте, на счету которого девять голов в прошлом сезоне, озвучил размер желаемой зарплаты

Украина – Корея: букмекеры назвали фаворита в финале молодежного чемпионата мира

12 июня, 10:44

Вероятность победы украинцев в поединке за главный трофей турнира оценивают в 52 процента

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире

В Донецке замечены крупные змеи, – соцсети
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь