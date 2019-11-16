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Экзамен для Германии и битва за лидерство в группе I: расписание и результаты матчей отбора на Евро-2020

16 ноября, 09:21

Все о поединках квалификации

Гнабри празднует гол

Гнабри празднует гол / Фото: AFP

В субботу, 16 ноября, в матчах квалификации на Евро-2020 проведут свои поединки еще 20 команд. Центральным противостоянием этого дня будет поединок между Россией и Бельгией в Группе I. Мы проведем онлайн матча Россия – Бельгия с яркими фото и видео голов.

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Группа I

16:00 Кипр – Шотландия
Букмекеры: 3,30-3,25-2,30

19:00 Россия – Бельгия
Букмекеры: 3,75-3,60-2,01

19:00 Сан-Марино – Казахстан
Букмекеры: 29,00-10,50-1,07

N

Команды

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ИВНПМО
1БЕЛЬГИЯ880030-124
2РОССИЯ870127-421
3 КИПР831413-1210
4 ШОТЛАНДИЯ830511-179
5 КАЗАХСТАН82159-137
6 САН-МАРИНО80080-430

Группа Е

19:00 Азербайджан – Уэльс
Букмекеры: 8,40-4,30-1,41

21:45 Хорватия – Словакия
Букмекеры: 1,45-4,55-7,40

N

Команды

ИВНПМО
1 ХОРВАТИЯ742114-614
2 ВЕНГРИЯ74038-912
3 СЛОВАКИЯ631210-810
4 УЭЛЬС62226-68
5 АЗЕРБАЙДЖАН60155-141

Группа G

В тренде
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19:00 Словения – Латвия
Букмекеры: 1,07-12,00-47,00

21:45 Австрия – Северная Македония
Букмекеры: 1,26-6,00-12,00

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21:45 Израиль – Польша
Букмекеры: 2,98-3,50-2,38

N

Команды

ИВНПМО
1ПОЛЬША861113-219
2 АВСТРИЯ851217-716
3 МАКЕДОНИЯ832310-1111
4 СЛОВЕНИЯ832313-811
5 ИЗРАИЛЬ832315-1511
6 ЛАТВИЯ80082-270

Группа С

21:45 Германия – Беларусь
Букмекеры: 1,04-16,00-48,00

21:45 Северная Ирландия – Нидерланды
Букмекеры: 6,50-4,15-1,55

N

Команды

ИВНПМО
1 ГОЛЛАНДИЯ650119-715
2 ГЕРМАНИЯ650120-615
3 С.ИРЛАНДИЯ64028-712
4 БЕЛАРУСЬ71154-124
5 ЭСТОНИЯ70162-211

Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус.

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