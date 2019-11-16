Экзамен для Германии и битва за лидерство в группе I: расписание и результаты матчей отбора на Евро-2020

В субботу, 16 ноября, в матчах квалификации на Евро-2020 проведут свои поединки еще 20 команд. Центральным противостоянием этого дня будет поединок между Россией и Бельгией в Группе I. Мы проведем онлайн матча Россия – Бельгия с яркими фото и видео голов.
Читайте также: Хельсинки в огне: Финляндия впервые в истории вышла на Евро и составила компанию Шеве
Группа I
16:00 Кипр – Шотландия
Букмекеры: 3,30-3,25-2,30
19:00 Россия – Бельгия
Букмекеры: 3,75-3,60-2,01
19:00 Сан-Марино – Казахстан
Букмекеры: 29,00-10,50-1,07
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|8
|8
|0
|0
|30-1
|24
|2
|РОССИЯ
|8
|7
|0
|1
|27-4
|21
|3
|КИПР
|8
|3
|1
|4
|13-12
|10
|4
|ШОТЛАНДИЯ
|8
|3
|0
|5
|11-17
|9
|5
|КАЗАХСТАН
|8
|2
|1
|5
|9-13
|7
|6
|САН-МАРИНО
|8
|0
|0
|8
|0-43
|0
Группа Е
19:00 Азербайджан – Уэльс
Букмекеры: 8,40-4,30-1,41
21:45 Хорватия – Словакия
Букмекеры: 1,45-4,55-7,40
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ХОРВАТИЯ
|7
|4
|2
|1
|14-6
|14
|2
|ВЕНГРИЯ
|7
|4
|0
|3
|8-9
|12
|3
|СЛОВАКИЯ
|6
|3
|1
|2
|10-8
|10
|4
|УЭЛЬС
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|5
|АЗЕРБАЙДЖАН
|6
|0
|1
|5
|5-14
|1
Группа G
19:00 Словения – Латвия
Букмекеры: 1,07-12,00-47,00
21:45 Австрия – Северная Македония
Букмекеры: 1,26-6,00-12,00
21:45 Израиль – Польша
Букмекеры: 2,98-3,50-2,38
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|8
|6
|1
|1
|13-2
|19
|2
|АВСТРИЯ
|8
|5
|1
|2
|17-7
|16
|3
|МАКЕДОНИЯ
|8
|3
|2
|3
|10-11
|11
|4
|СЛОВЕНИЯ
|8
|3
|2
|3
|13-8
|11
|5
|ИЗРАИЛЬ
|8
|3
|2
|3
|15-15
|11
|6
|ЛАТВИЯ
|8
|0
|0
|8
|2-27
|0
Группа С
21:45 Германия – Беларусь
Букмекеры: 1,04-16,00-48,00
21:45 Северная Ирландия – Нидерланды
Букмекеры: 6,50-4,15-1,55
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГОЛЛАНДИЯ
|6
|5
|0
|1
|19-7
|15
|2
|ГЕРМАНИЯ
|6
|5
|0
|1
|20-6
|15
|3
|С.ИРЛАНДИЯ
|6
|4
|0
|2
|8-7
|12
|4
|БЕЛАРУСЬ
|7
|1
|1
|5
|4-12
|4
|5
|ЭСТОНИЯ
|7
|0
|1
|6
|2-21
|1
Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк