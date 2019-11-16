Экзамен для Германии и битва за лидерство в группе I: расписание и результаты матчей отбора на Евро-2020

Все о поединках квалификации

Гнабри празднует гол / Фото: AFP

В субботу, 16 ноября, в матчах квалификации на Евро-2020 проведут свои поединки еще 20 команд. Центральным противостоянием этого дня будет поединок между Россией и Бельгией в Группе I. Мы проведем онлайн матча Россия – Бельгия с яркими фото и видео голов.

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Группа I

16:00 Кипр – Шотландия

Букмекеры: 3,30-3,25-2,30

19:00 Россия – Бельгия

Букмекеры: 3,75-3,60-2,01

19:00 Сан-Марино – Казахстан

Букмекеры: 29,00-10,50-1,07

N Команды Реклама И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 8 8 0 0 30-1 24 2 РОССИЯ 8 7 0 1 27-4 21 3 КИПР 8 3 1 4 13-12 10 4 ШОТЛАНДИЯ 8 3 0 5 11-17 9 5 КАЗАХСТАН 8 2 1 5 9-13 7 6 САН-МАРИНО 8 0 0 8 0-43 0

Группа Е

19:00 Азербайджан – Уэльс

Букмекеры: 8,40-4,30-1,41

21:45 Хорватия – Словакия

Букмекеры: 1,45-4,55-7,40

N Команды И В Н П М О 1 ХОРВАТИЯ 7 4 2 1 14-6 14 2 ВЕНГРИЯ 7 4 0 3 8-9 12 3 СЛОВАКИЯ 6 3 1 2 10-8 10 4 УЭЛЬС 6 2 2 2 6-6 8 5 АЗЕРБАЙДЖАН 6 0 1 5 5-14 1

Группа G

19:00 Словения – Латвия

Букмекеры: 1,07-12,00-47,00

21:45 Австрия – Северная Македония

Букмекеры: 1,26-6,00-12,00

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21:45 Израиль – Польша

Букмекеры: 2,98-3,50-2,38

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 8 6 1 1 13-2 19 2 АВСТРИЯ 8 5 1 2 17-7 16 3 МАКЕДОНИЯ 8 3 2 3 10-11 11 4 СЛОВЕНИЯ 8 3 2 3 13-8 11 5 ИЗРАИЛЬ 8 3 2 3 15-15 11 6 ЛАТВИЯ 8 0 0 8 2-27 0

Группа С

21:45 Германия – Беларусь

Букмекеры: 1,04-16,00-48,00

21:45 Северная Ирландия – Нидерланды

Букмекеры: 6,50-4,15-1,55

N Команды И В Н П М О 1 ГОЛЛАНДИЯ 6 5 0 1 19-7 15 2 ГЕРМАНИЯ 6 5 0 1 20-6 15 3 С.ИРЛАНДИЯ 6 4 0 2 8-7 12 4 БЕЛАРУСЬ 7 1 1 5 4-12 4 5 ЭСТОНИЯ 7 0 1 6 2-21 1

Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус.

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