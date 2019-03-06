Экзамен для Сульшера: онлайн матча Лиги чемпионов "ПСЖ" – "МЮ"

Текстовая трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже

Фото: AFP

Экзамен для Сульшера: онлайн матча Лиги чемпионов "ПСЖ" – "МЮ" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f8a/f2a/5c7f8af2a6720.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f8a/f2a/5c7f8af2a6720.jpg 2019-03-06T10:57:43+02:00 Футбол Текстовая трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже

Сегодня состоится еще один ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов: французский "ПСЖ" в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" примет английский "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция с описанием всех опасных моментов и видео повторами голов.

ОНЛАЙН "ПСЖ" – "МЮ" – 0:0

В первой встрече в Манчестере "ПСЖ" полностью переиграл своего оппонента, победив со счетом 2:0. Это было первое и пока единственное поражение Уле-Гуннара Сульшера во главе "МЮ". Отметим, что это была первая встреча межу "ПСЖ" и "МЮ" в еврокубках.

Кадровые проблемы перед матчем "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед":

В ответном матче Сульшеру придется поломать голову над стартовым составом, ведь его команда сейчас испытывает большие кадровые проблемы. Из-за травм матч пропустят Неманья Матич, Хуан Мата, Антонио Валенсия, Джесси Лингард, Андер Эррера, а участие Антони Мартиаля, Алексиса Санчеса и Фила Джонса под вопросом. Добавим также, что Поль Погба пропустит встречу из-за дисквалификации – в перовой встрече между командами француз заработал красную карточку.

У "ПСЖ" точно не сыграет Неймар, под вопросом остается участие Эдинсона Кавани, Стенли Нсоки.

Букмекеры о матче "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед":

Букмекеры не сомневаются в победе "ПСЖ". Коэффициент на победу команды Томаса Тухеля – 1.44, на ничью – 5.00, на победу "МЮ" – 6.75. Также парижане являются безоговорочным фаворитом на завоевание путевки в четвертьфинал – 1.01 на "ПСЖ" против 11.00 на "МЮ".

Напомним, что в четверг "Динамо" в Лондоне сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы:

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