Экзамен для Сульшера: онлайн матча Лиги чемпионов "ПСЖ" – "МЮ"
Текстовая трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже
Сегодня состоится еще один ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов: французский "ПСЖ" в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" примет английский "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция с описанием всех опасных моментов и видео повторами голов.
ОНЛАЙН "ПСЖ" – "МЮ" – 0:0
В первой встрече в Манчестере "ПСЖ" полностью переиграл своего оппонента, победив со счетом 2:0. Это было первое и пока единственное поражение Уле-Гуннара Сульшера во главе "МЮ". Отметим, что это была первая встреча межу "ПСЖ" и "МЮ" в еврокубках.
Кадровые проблемы перед матчем "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед":
В ответном матче Сульшеру придется поломать голову над стартовым составом, ведь его команда сейчас испытывает большие кадровые проблемы. Из-за травм матч пропустят Неманья Матич, Хуан Мата, Антонио Валенсия, Джесси Лингард, Андер Эррера, а участие Антони Мартиаля, Алексиса Санчеса и Фила Джонса под вопросом. Добавим также, что Поль Погба пропустит встречу из-за дисквалификации – в перовой встрече между командами француз заработал красную карточку.
У "ПСЖ" точно не сыграет Неймар, под вопросом остается участие Эдинсона Кавани, Стенли Нсоки.
Букмекеры о матче "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед":
Букмекеры не сомневаются в победе "ПСЖ". Коэффициент на победу команды Томаса Тухеля – 1.44, на ничью – 5.00, на победу "МЮ" – 6.75. Также парижане являются безоговорочным фаворитом на завоевание путевки в четвертьфинал – 1.01 на "ПСЖ" против 11.00 на "МЮ".
Напомним, что в четверг "Динамо" в Лондоне сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы:
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