Экзамен для "Вест Хэма" от "МЮ": где смотреть матч АПЛ

Вест Хэм - МЮ / Фото: Instagram

Реклама

В воскресенье, 22 сентября, в чемпионате Англии "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко примет "Манчестер Юнайтед". Ранее мы рассказывали, что вратарь "МЮ" пожертвовал крупную сумму пострадавшим от страшной трагедии в Испании.

Начало матча "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" – 16:00 по Киеву. Матч в прямом эфире покажет Сетанта Украина, также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv в подписке.

У соперников равное количество очков, но за счет разницы забитых и пропущенных, команда Сульшера опережает команду Пелегрини.

1 ЛИВЕРПУЛЬ 5 5 0 0 15-4 15 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 6 4 1 1 24-6 13 3 ЛЕСТЕР 6 3 2 1 8-5 11 4 БОРНМУТ 6 3 1 2 11-10 10 5 ТОТТЕНХЭМ 6 2 2 2 12-8 8 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 5 2 2 1 8-4 8 7 БЕРНЛИ 6 2 2 2 8-7 8 8 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 6 2 2 2 7-6 8 9 ЧЕЛСИ 5 2 2 1 11-11 8 10 АРСЕНАЛ 5 2 2 1 8-8 8 11 ВЕСТ ХЭМ 5 2 2 1 6-7 8 12 САУТГЕМПТОН 6 2 1 3 6-9 7 13 КРИСТАЛ ПЭЛАС 5 2 1 2 3-6 7 14 ЭВЕРТОН 6 2 1 3 5-9 7 15 БРАЙТОН 6 1 3 2 5-8 6 16 НОРВИЧ 6 2 0 4 9-14 6 17 НЬЮКАСЛ 6 1 2 3 4-8 5 18 АСТОН ВИЛЛА 5 1 1 3 4-6 4 19 ВУЛВЕРХЭМПТОН 5 0 3 2 6-10 3 20 УОТФОРД 6 0 2 4 4-18 2

Среди недели манкунианцы провели довольно сложную игру в Лиге Европы с "Астаной". Тот поединок они ели выиграли со счетом 1:0.

Интересно, что в том матче сыграл самый молодой состав "МЮ" за последние 10 лет. Средний возраст футболистов был 24.3 года, тогда как киперу соперника было 37 лет.

Проблем Сульшеру добавляет неоднозначная позиция Погба. Минувшим летом француза активно провожали в "Реал", где главный тренер Зинедин Зидан сделал его своим главным трансферным приоритетом, но на Олд Траффорд наотрез отказались расставаться с лидером.

"Погба никуда не уйдет. Он счастлив приносить пользу команде. Поль много работает – я это видел, когда он восстанавливался после травмы. Погба работал как сумасшедший, чтобы поскорее набрать форму и вернуться на поле. Поль привержен цветам "МЮ", – заявил Сульшер перед матчем.

"Вест Хэм" не проигрывает в четырех последних матчах, в первом туре АПЛ еще один клуб из Манчестера разгромил их 5:0, но больше команда Пелегрини себе такого не позволяла.

Также интересно, выпустит ли главный тренер Андрея Ярмоленко со старта. Игрок сборной Украины отлично вливается в систему команды и сможет помочь им добыть победу.

Ранее мы писали, что Зинченко и его девушка разругались на следующий день после новости о беременности. Причиной онлайн-разборок возлюбленных стал внешний вид Влады на конкурсе "Мисс Украина".

Смотрите, как Зинченко забивал Нигерии:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама