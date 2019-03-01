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"Эль-класико" "Реал "- "Барселона" и другие матчи 26-тура чемпионата Испании

Сегодня, 21:56

"Королевский клуб" попытается взять реванш за разгромное поражение в Кубке Испании

"Эль-класико" "Реал "- "Барселона" и другие матчи 26-тура чемпионата Испании Футбол "Королевский клуб" попытается взять реванш за разгромное поражение в Кубке Испании

Центральным поединком 26-го тура чемпионата Испании станет "Эль-классико" между "Реалом" и "Барселоной" в Мадриде. Кстати, посреди недели команды встречались в Кубке Испании и тогда "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 3:0. Это было второе крупное поражение "Королевского клуба" от каталонцев и в целом пятое в сезоне.

Завершится тур в понедельник матчем "Леганеса", за который играют украинцы Андрей Лунин и Василий Кравец против "Леванте". Кстати, ранее стало известно, что со следующего сезона в Испании отменят матчи по понедельникам.

1 марта

22:00 "Райо Вальекано" – "Жирона"

2 марта

14:00 "Эспаньол" – "Вальядолид"

17:15 "Вильярреал" – "Алавес"

19:30 "Уэска" – "Севилья"

21:45 "Реал" – "Барселона"

3 марта

13:00 "Эйбар" – "Сельта"

17:15 "Бетис" – "Хетафе"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Атлетико"

21:45 "Валенсия" – "Атлетик"

4 марта

22:00 "Леганес" – "Леванте"

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА25176265-2557
2 АТЛЕТИКО25148336-1750
3 РЕАЛ МАДРИД25153743-3048
4 ХЕТАФЕ25109632-2239
5 СЕВИЛЬЯ25107840-3237
6 АЛАВЕС25107825-2837
7 БЕТИС25106929-3036
8 РЕАЛ СОСЬЕДАД2598830-2535
9 ВАЛЕНСИЯ25615425-2133
10 АТЛЕТИК25712625-2833
11 ЭЙБАР25710833-3531
12 ЛЕГАНЕС2579926-3130
13 ЛЕВАНТЕ25861137-4530
14 ЭСПАНЬОЛ25861128-3830
15 ЖИРОНА25610925-3428
16 ВАЛЬЯДОЛИД25681119-3126
17 СЕЛЬТА25671236-4325
18 ВИЛЬЯРРЕАЛ254111026-3323
19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО25651428-4323
20 УЭСКА25471424-4119

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Эль Класико

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Сегодня|Спорт

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