"Эль-класико" "Реал "- "Барселона" и другие матчи 26-тура чемпионата Испании
"Королевский клуб" попытается взять реванш за разгромное поражение в Кубке Испании
Центральным поединком 26-го тура чемпионата Испании станет "Эль-классико" между "Реалом" и "Барселоной" в Мадриде. Кстати, посреди недели команды встречались в Кубке Испании и тогда "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 3:0. Это было второе крупное поражение "Королевского клуба" от каталонцев и в целом пятое в сезоне.
Завершится тур в понедельник матчем "Леганеса", за который играют украинцы Андрей Лунин и Василий Кравец против "Леванте". Кстати, ранее стало известно, что со следующего сезона в Испании отменят матчи по понедельникам.
1 марта
22:00 "Райо Вальекано" – "Жирона"
2 марта
14:00 "Эспаньол" – "Вальядолид"
17:15 "Вильярреал" – "Алавес"
19:30 "Уэска" – "Севилья"
21:45 "Реал" – "Барселона"
3 марта
13:00 "Эйбар" – "Сельта"
17:15 "Бетис" – "Хетафе"
19:30 "Реал Сосьедад" – "Атлетико"
21:45 "Валенсия" – "Атлетик"
4 марта
22:00 "Леганес" – "Леванте"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|25
|17
|6
|2
|65-25
|57
|2
|АТЛЕТИКО
|25
|14
|8
|3
|36-17
|50
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|25
|15
|3
|7
|43-30
|48
|4
|ХЕТАФЕ
|25
|10
|9
|6
|32-22
|39
|5
|СЕВИЛЬЯ
|25
|10
|7
|8
|40-32
|37
|6
|АЛАВЕС
|25
|10
|7
|8
|25-28
|37
|7
|БЕТИС
|25
|10
|6
|9
|29-30
|36
|8
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|25
|9
|8
|8
|30-25
|35
|9
|ВАЛЕНСИЯ
|25
|6
|15
|4
|25-21
|33
|10
|АТЛЕТИК
|25
|7
|12
|6
|25-28
|33
|11
|ЭЙБАР
|25
|7
|10
|8
|33-35
|31
|12
|ЛЕГАНЕС
|25
|7
|9
|9
|26-31
|30
|13
|ЛЕВАНТЕ
|25
|8
|6
|11
|37-45
|30
|14
|ЭСПАНЬОЛ
|25
|8
|6
|11
|28-38
|30
|15
|ЖИРОНА
|25
|6
|10
|9
|25-34
|28
|16
|ВАЛЬЯДОЛИД
|25
|6
|8
|11
|19-31
|26
|17
|СЕЛЬТА
|25
|6
|7
|12
|36-43
|25
|18
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|25
|4
|11
|10
|26-33
|23
|19
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|25
|6
|5
|14
|28-43
|23
|20
|УЭСКА
|25
|4
|7
|14
|24-41
|19
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