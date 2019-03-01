"Эль-класико" "Реал "- "Барселона" и другие матчи 26-тура чемпионата Испании

"Королевский клуб" попытается взять реванш за разгромное поражение в Кубке Испании

"Эль-класико" "Реал "- "Барселона" и другие матчи 26-тура чемпионата Испании 2019-03-01T21:56:33+02:00 Футбол "Королевский клуб" попытается взять реванш за разгромное поражение в Кубке Испании

Центральным поединком 26-го тура чемпионата Испании станет "Эль-классико" между "Реалом" и "Барселоной" в Мадриде. Кстати, посреди недели команды встречались в Кубке Испании и тогда "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 3:0. Это было второе крупное поражение "Королевского клуба" от каталонцев и в целом пятое в сезоне.

Завершится тур в понедельник матчем "Леганеса", за который играют украинцы Андрей Лунин и Василий Кравец против "Леванте". Кстати, ранее стало известно, что со следующего сезона в Испании отменят матчи по понедельникам.

1 марта

22:00 "Райо Вальекано" – "Жирона"

2 марта

14:00 "Эспаньол" – "Вальядолид"

17:15 "Вильярреал" – "Алавес"

19:30 "Уэска" – "Севилья"

21:45 "Реал" – "Барселона"

3 марта

13:00 "Эйбар" – "Сельта"

17:15 "Бетис" – "Хетафе"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Атлетико"

21:45 "Валенсия" – "Атлетик"

4 марта

22:00 "Леганес" – "Леванте"

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 25 17 6 2 65-25 57 2 АТЛЕТИКО 25 14 8 3 36-17 50 3 РЕАЛ МАДРИД 25 15 3 7 43-30 48 4 ХЕТАФЕ 25 10 9 6 32-22 39 5 СЕВИЛЬЯ 25 10 7 8 40-32 37 6 АЛАВЕС 25 10 7 8 25-28 37 7 БЕТИС 25 10 6 9 29-30 36 8 РЕАЛ СОСЬЕДАД 25 9 8 8 30-25 35 9 ВАЛЕНСИЯ 25 6 15 4 25-21 33 10 АТЛЕТИК 25 7 12 6 25-28 33 11 ЭЙБАР 25 7 10 8 33-35 31 12 ЛЕГАНЕС 25 7 9 9 26-31 30 13 ЛЕВАНТЕ 25 8 6 11 37-45 30 14 ЭСПАНЬОЛ 25 8 6 11 28-38 30 15 ЖИРОНА 25 6 10 9 25-34 28 16 ВАЛЬЯДОЛИД 25 6 8 11 19-31 26 17 СЕЛЬТА 25 6 7 12 36-43 25 18 ВИЛЬЯРРЕАЛ 25 4 11 10 26-33 23 19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 25 6 5 14 28-43 23 20 УЭСКА 25 4 7 14 24-41 19

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