Ела макароны четыре дня подряд: подруга Роналду опровергла слухи о беременности
Подруга звезды сборной Португалии призналась,что еще не отошла от предыдущих родов
Возлюбленная лидера туринского Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджиана Родригес опровергла слухи о своей беременности. Об этом сообщает Hola. Ранее сообщалось, что, когда девушка присутствовала на матче отборочного турнира Евро-2020 между сборными Португалии и Украины (0:0), многие заметили, что Джорджиана, вероятно, находится в положении.
"На тот момент я все время находилась в перелетах и ела макароны четыре дня подряд. Также, я все еще восстанавливаюсь после предыдущих родов", – сказала девушка.
У 25-летней Джорджины Родригес уже есть дочь от Криштиану Роналду – в ноябре 2017 года она родила девочку, которую назвали Алана Мартиной. А всего у португальского нападающего четверо детей: трое старших – от суррогатных матерей.
Как сообщалось ранее, накануне в третий раз стал отцом бывший одноклубник Криштиану Роналду по "Реалу" – Тони Кроос. Немецкий чемпион мира по футболу показал своего новорожденного ребенка и написал: "Жизнь прекрасна".
Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.
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