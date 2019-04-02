Ела макароны четыре дня подряд: подруга Роналду опровергла слухи о беременности

Подруга звезды сборной Португалии призналась,что еще не отошла от предыдущих родов

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: Instagram

Ела макароны четыре дня подряд: подруга Роналду опровергла слухи о беременности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/307/2f2/5ca3072f2a8cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/307/2f2/5ca3072f2a8cf.jpg 2019-04-02T09:57:39+03:00 Футбол Подруга звезды сборной Португалии призналась,что еще не отошла от предыдущих родов

Возлюбленная лидера туринского Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджиана Родригес опровергла слухи о своей беременности. Об этом сообщает Hola. Ранее сообщалось, что, когда девушка присутствовала на матче отборочного турнира Евро-2020 между сборными Португалии и Украины (0:0), многие заметили, что Джорджиана, вероятно, находится в положении.

"На тот момент я все время находилась в перелетах и ела макароны четыре дня подряд. Также, я все еще восстанавливаюсь после предыдущих родов", – сказала девушка.

У 25-летней Джорджины Родригес уже есть дочь от Криштиану Роналду – в ноябре 2017 года она родила девочку, которую назвали Алана Мартиной. А всего у португальского нападающего четверо детей: трое старших – от суррогатных матерей.

Как сообщалось ранее, накануне в третий раз стал отцом бывший одноклубник Криштиану Роналду по "Реалу" – Тони Кроос. Немецкий чемпион мира по футболу показал своего новорожденного ребенка и написал: "Жизнь прекрасна".

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

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