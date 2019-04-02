Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Ела макароны четыре дня подряд: подруга Роналду опровергла слухи о беременности

Сегодня, 09:57

Подруга звезды сборной Португалии призналась,что еще не отошла от предыдущих родов

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: Instagram
Ела макароны четыре дня подряд: подруга Роналду опровергла слухи о беременности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/307/2f2/5ca3072f2a8cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/307/2f2/5ca3072f2a8cf.jpg Футбол Подруга звезды сборной Португалии призналась,что еще не отошла от предыдущих родов

Возлюбленная лидера туринского Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджиана Родригес опровергла слухи о своей беременности. Об этом сообщает Hola. Ранее сообщалось, что, когда девушка присутствовала на матче отборочного турнира Евро-2020 между сборными Португалии и Украины (0:0), многие заметили, что Джорджиана, вероятно, находится в положении.

"На тот момент я все время находилась в перелетах и ела макароны четыре дня подряд. Также, я все еще восстанавливаюсь после предыдущих родов", – сказала девушка.

У 25-летней Джорджины Родригес уже есть дочь от Криштиану Роналду – в ноябре 2017 года она родила девочку, которую назвали Алана Мартиной. А всего у португальского нападающего четверо детей: трое старших – от суррогатных матерей.

Как сообщалось ранее, накануне в третий раз стал отцом бывший одноклубник Криштиану Роналду по "Реалу" – Тони Кроос. Немецкий чемпион мира по футболу показал своего новорожденного ребенка и написал: "Жизнь прекрасна".

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

Вы сейчас просматриваете новость " Ела макароны четыре дня подряд: подруга Роналду опровергла слухи о беременности". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

soccernews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миллионы евро в год: Месси обыграл Роналду со счетом 130:113

Вчера, 22:56

Названа топ-пятерка футболистов с самыми высокими доходами. У Неймара – "жалкие" 92 миллиона

Месси признался, что ему было приятно играть против Роналду

29 марта, 21:41

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" скучает по Криштиану Роналду, который ушел из чемпионата Испании

В Италии занервничали после поездки Криштиану Роналду в Барселону

27 марта, 20:55

Португальский футболист из-за травмы пропустит две недели

Роналду ждет пятого ребенка: его подруга Джорджина показала свой животик на матче с Украиной

27 марта, 10:52

Девушка Криштиану во время поединка португальцев против команды Шевы засветила свое интересное положение

Португалия в матче с Сербией потеряла очки и Роналду: Украина как минимум до 7 июня – лидер группы

26 марта, 00:28

Обзор матча главных соперников нашей сборной по отбору, который завершился выгодной для украинцев ничьей

Названы лучшие легионеры Англии на каждой позиции

25 марта, 11:27

В своих номинациях победили Шмейхель, Компани, Роналду и Анри

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Сати Казановой стало стыдно за родителей

"Кровь лилась из шеи фонтаном". Самый страшный момент в НХЛ

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Украинская легкоатлетка снялась в фотосессии для мужского журнала

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией
Загрузка...

"Это не шутка": на Усика замахнулся самый сильный человек планеты

Вчера, 14:10

Украинский боксер устроил в Конча-Заспе перестрелку взглядами с Василием Вирастюком. Дальше додумываем сами

"Возможно, парень просто приехал отбыть номер": видео боя Гвоздик – Нгумбу

31 марта, 09:44

В пятом раунде соперник украинского боксера отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ноги

Защита титула WBC Гвоздик – Нгумбу: когда начало и где смотреть бой

30 марта, 22:55

Украинский боксер впервые в карьере выйдет на ринг в качестве чемпиона мира

"Спортивный Оскар" Украины: онлайн церемонии награждения

30 марта, 20:50

Лучшие атлеты страны будут названы на церемонии "Герои спортивного года" в Киеве

Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"

30 марта, 11:30

Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Зеленский показал своих людей

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы