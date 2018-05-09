Эмоции победителей: награждение "Шахтера" после финала Кубка Украины

В Днепре в финале Кубка Украины "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 2:0 и завоевал первый трофей в 2018 году. Оба гола были забиты во втором тайме: Факундо Феррейра замкнул прострел с правого фланга, а Ярослав Ракицкий поразил ворота киевлян прямым ударом со стандарта. Видео голов матча "Шахтер" – "Динамо" – 2:0 доступно на нашем сайте.

Сразу после игры на поле вынесли трибуну и состоялась церемония награждения. Футболисты "Динамо" получили медали финалистов Кубка, "горняки" – медали победителей и сам трофей. Бразилец Тайсон в роли капитана поднял Кубок над головой и начал празднование своей команды. Интересно, что перед церемонией награждения Тайсон надел футболку с фамилией "Срна" – сам хорват сыграть сегодня не мог.

Интересно, что перед стартом поединка у соперников было по 11 побед в Кубке Украины. Сегодняшний успех позволил "Шахтеру" по этому показателю стать лучшей украинской командой.

Напомним, что за полчаса до начала матча "Динамо" – "Шахтер" на "Днепр-Арене" пропало освещение. Был риск задержки начала матча, но в итоге технический персонал быстро исправил поломку.