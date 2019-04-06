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Ему 73 года, и он вратарь: назван самый старый футболист в истории

Сегодня, 13:05

Израильтянин иракского происхождения получил награду после того, как пропустил в свои ворота пять мячей

Вратарь-рекордсмен
Вратарь-рекордсмен. Фото: Instagram
Ему 73 года, и он вратарь: назван самый старый футболист в истории //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/877/b3c/5ca877b3c75c7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/877/b3c/5ca877b3c75c7.png Футбол Израильтянин иракского происхождения получил награду после того, как пропустил в свои ворота пять мячей

Вратарь израильского клуба "Ирони Йегуда" Исаак Хайик включен в Книгу рекордов Гиннеса. 73-летний голкипер команды, выступающей в одной из низших лиг страны, назван самым возрастным футболистом, который принимал участие в матчах на профессиональном уровне.

Он обошел уругвайца Роберта Кармону, который четыре года назад вышел на поле в 53-летнем возрасте.

На следующей неделе Исааку Хайику должно исполнится 74 года. Награду ему вручили накануне — после проигранной со счетом 1:5 игры с "Маккаби Рамат Ган".

Мужчина родился в Ираке. Но в середине прошлого века он с родными вместе с тысячами иракских евреев переехал на постоянное место жительства в Израиль.

Ранее интернет взорвало фото атлетов из Африки, которым по документам - 18 лет, а выглядят они на 40. Эфиопцы Динкала Айеле и Гетнет Йетвеле засветились в датском городе Орхус, где прошел чемпионат мира по бегу по пересеченной местности среди атлетов в возрасте до 20 лет. 

Что касается израильского футбола, то не так давно в местном чемпионате был забит удивительный гол. Футболист "Маккаби" помогал травмированному одноклубнику и забил мяч.

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Тег рекорд, вратарь, чемпионат Израиля

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Сегодня|Спорт

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