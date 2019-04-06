Ему 73 года, и он вратарь: назван самый старый футболист в истории
Израильтянин иракского происхождения получил награду после того, как пропустил в свои ворота пять мячей
Вратарь израильского клуба "Ирони Йегуда" Исаак Хайик включен в Книгу рекордов Гиннеса. 73-летний голкипер команды, выступающей в одной из низших лиг страны, назван самым возрастным футболистом, который принимал участие в матчах на профессиональном уровне.
Он обошел уругвайца Роберта Кармону, который четыре года назад вышел на поле в 53-летнем возрасте.
На следующей неделе Исааку Хайику должно исполнится 74 года. Награду ему вручили накануне — после проигранной со счетом 1:5 игры с "Маккаби Рамат Ган".
Мужчина родился в Ираке. Но в середине прошлого века он с родными вместе с тысячами иракских евреев переехал на постоянное место жительства в Израиль.
Ранее интернет взорвало фото атлетов из Африки, которым по документам - 18 лет, а выглядят они на 40. Эфиопцы Динкала Айеле и Гетнет Йетвеле засветились в датском городе Орхус, где прошел чемпионат мира по бегу по пересеченной местности среди атлетов в возрасте до 20 лет.
Что касается израильского футбола, то не так давно в местном чемпионате был забит удивительный гол. Футболист "Маккаби" помогал травмированному одноклубнику и забил мяч.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Ему 73 года, и он вратарь: назван самый старый футболист в истории". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Бог никогда не спит": удивительный гол в чемпионате Израиля
Футболист "Маккаби" помогал травмированному одноклубнику и забил гол