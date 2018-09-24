Энтони Джошуа о бое с Поветкиным: "У меня была цель – убрать его отсюда"

В апреле 2017-го на "Уэмбли" Энтони Джошуа завершил карьеру легендарного украинского супертяжа Владимира Кличко – техническим нокаутом в 11-м раунде. И вот, возможно, что на главной арене Британии ЭйДжей поставил шлагбаум и на боксерском пути 39-летнего россиянина Александра Поветкина. Если так, то $7,9 млн станут для Витязя неплохим пенсионным пособием. Британец же и вовсе обогатился на 26,3 млн.

Чемпион IBF, WBA и WBO Джошуа был настолько явным фаворитом, что в прессе накануне боя только и делали, что пытались найти его немногочисленные слабые стороны. Экс-коуч Поветкина Зимин отметил, что британец не самый устойчивый боксер в психологическом плане. Возможно, на это рассчитывал и Витязь, стараясь давить с первых раундов – то попал так, что Энтони подприсел, то разбил ему нос. На что преимущественно чересчур осторожный ЭйДжей ответил рассечением брови. Стало интересно, насколько же хватит россиянина, ведь только ленивый не говорил, что все 12 раундов в одном темпе он не пройдет. И только в 7-м подумалось, что Поветкин проделал хорошую домашнюю работу, как Джошуа решил, что дал зрителям достаточно насладиться шоу и пора его заканчивать. Серия с переходом от головы к корпусу – и Витязь лежит на ринге. Поднялся, но зря – еще двоечка – и бой закончен!

"Мы понимали, что когда он устанет, то остановится. Я знал, что он слаб в корпусе, и переключался на него. Это могло занять 7 или 9 раундов, но цель была – убрать его отсюда", – рассказал Энтони.

Несмотря на некоторую пассивность в первых раундах, к 7-му по судейским запискам британец вполне уверенно лидировал – 55:59, 56:58 и 56:58.

"Вроде не устал. Бой вел неплохо. Невнимательным был. Не могу сказать, что Джошуа прямо удивил. Был сильнее просто, поэтому, наверное, и нокаут", – сказал Поветкин, которому понадобилась кислородная маска.

У россиянина это вторая осечка после Владимира Кличко. А небитый Джошуа одержал 22-ю победу и 21-ю – нокаутом, пообещал в апреле сразиться с тем, кого выберут фаны.

"Джошуа способен драться только с 39-летним соперником, а я проведу бой с Уайлдером, – возмущался Тайсон Фьюри, жаждущий встречи с Энтони. – Он очень медленный и не всегда хорош на ногах. Да, у него есть удар, но это и все. Будь я на его месте, я бы тоже избегал встречи с таким, как я. Я забросаю его джебами. Джошуа, ты настоящий бомж, никогда в жизни не видел ничего более унылого".

С поединка Джошуа украинец Усик унес пояс и взгляд Тони



В субботу перед сражением Джошуа – Поветкин на ринг в Лондоне вышли абсолютный чемпион мира тяж Александр Усик и англичанин Тони Беллью. Они провели первую дуэль взглядов, раскручивая свой бой – 10 ноября в Манчестере. Возможно, последний бой Усика в 1-м тяжелом, после чего в супертяжах начнет охоту за поясами Джошуа. На вопрос, интересна ли встреча с Энтони, украинец ответил: "Конечно! Я буду с ним боксировать, понял?". "Что я вынес из этого боя? Пояс!" – шутил Саша, говоря о поясе ручной работы, подаренном WBO.