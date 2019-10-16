Эпическая битва "карликов" в отборе Евро-2020: Фареры на своем поле сломили Мальту

В Торсхавне на стадионе "Торсвеллур" в рамках отбора на Евро-2020 состоялась эпическая битва "карликов" мирового футбола – Фареры против Мальты. Команды и не помышляют о выходе в финальную часть чемпионата Европы, но "сделать" друг друга для них – дело принципа.
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В этот раз победа со счетом 1:0 досталась хозяевам поля фарерцам, которые таким образом не только взяли реванш за мартовское поражение от Мальты (1:2), но и поднялись с последнего места в турнирной таблице группы F, опустив на дно поверженного соперника. Можно сказать, для сборной Фарер год удался!
Обзор матча Фареры – Мальта (1:0)
Фареры – Мальта – 1:0
Гол: Бальдвинссон, 71
Фареры: Нильсен, Давидсен (Фредериксберг, 85), Грегерсен, Ватнсдаль, Эдмундссон (Эгильссон, 90), Даниэльсен, Бьярталуйд (Ольсен, 65), Ольсен, Ватнхамар, Ханссон, Бальдвинссон
Мальта: Бонелло, Мускат (Церафа, 80), Аджиус, Борг, Фенек (Гэмбин, 71), Мускат, Нвоко, Велла, Греч, Мифсуд (Эффионг, 71), Мбонг
Предупреждения: Мбонг, Борг
Турнирное положение в группе F
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|8
|6
|2
|0
|19-5
|20
|2
|ШВЕЦИЯ
|8
|4
|3
|1
|18-9
|15
|3
|РУМЫНИЯ
|8
|4
|2
|2
|17-8
|14
|4
|НОРВЕГИЯ
|8
|2
|5
|1
|13-10
|11
|5
|ФАРЕРЫ
|8
|1
|0
|7
|4-23
|3
|6
|МАЛЬТА
|8
|1
|0
|7
|2-18
|3
Напомним, на Евро-2020 уже вышли шесть сборных – помимо Украины, обыгравшей в Киеве Португалию, это команды Испании, Бельгии, Италии, Польши и России.
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Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси", после просмотра матча Украина – Португалия (2:1) на трибунах НСК "Олимпийский".
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