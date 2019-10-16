Эпическая битва "карликов" в отборе Евро-2020: Фареры на своем поле сломили Мальту

Благодаря этой победе сборная Фарерских островов ушла с последнего места, опустив на него мальтийцев

Фареры празднуют победу / Фото: Getty Images

В Торсхавне на стадионе "Торсвеллур" в рамках отбора на Евро-2020 состоялась эпическая битва "карликов" мирового футбола – Фареры против Мальты. Команды и не помышляют о выходе в финальную часть чемпионата Европы, но "сделать" друг друга для них – дело принципа.

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В этот раз победа со счетом 1:0 досталась хозяевам поля фарерцам, которые таким образом не только взяли реванш за мартовское поражение от Мальты (1:2), но и поднялись с последнего места в турнирной таблице группы F, опустив на дно поверженного соперника. Можно сказать, для сборной Фарер год удался!

Обзор матча Фареры – Мальта (1:0)

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Фареры – Мальта – 1:0

Гол: Бальдвинссон, 71

Фареры: Нильсен, Давидсен (Фредериксберг, 85), Грегерсен, Ватнсдаль, Эдмундссон (Эгильссон, 90), Даниэльсен, Бьярталуйд (Ольсен, 65), Ольсен, Ватнхамар, Ханссон, Бальдвинссон

Мальта: Бонелло, Мускат (Церафа, 80), Аджиус, Борг, Фенек (Гэмбин, 71), Мускат, Нвоко, Велла, Греч, Мифсуд (Эффионг, 71), Мбонг

Предупреждения: Мбонг, Борг

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Турнирное положение в группе F

И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 8 6 2 0 19-5 20 2 ШВЕЦИЯ 8 4 3 1 18-9 15 3 РУМЫНИЯ 8 4 2 2 17-8 14 4 НОРВЕГИЯ 8 2 5 1 13-10 11 5 ФАРЕРЫ 8 1 0 7 4-23 3 6 МАЛЬТА 8 1 0 7 2-18 3

Напомним, на Евро-2020 уже вышли шесть сборных – помимо Украины, обыгравшей в Киеве Португалию, это команды Испании, Бельгии, Италии, Польши и России.

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Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси", после просмотра матча Украина – Португалия (2:1) на трибунах НСК "Олимпийский".

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