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Эпическая битва "карликов" в отборе Евро-2020: Фареры на своем поле сломили Мальту

16 октября, 10:07

Благодаря этой победе сборная Фарерских островов ушла с последнего места, опустив на него мальтийцев

Фареры празднуют победу

Фареры празднуют победу / Фото: Getty Images

В Торсхавне на стадионе "Торсвеллур" в рамках отбора на Евро-2020 состоялась эпическая битва "карликов" мирового футбола – Фареры против Мальты. Команды и не помышляют о выходе в финальную часть чемпионата Европы, но "сделать" друг друга для них – дело принципа.

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В этот раз победа со счетом 1:0 досталась хозяевам поля фарерцам, которые таким образом не только взяли реванш за мартовское поражение от Мальты (1:2), но и поднялись с последнего места в турнирной таблице группы F, опустив на дно поверженного соперника. Можно сказать, для сборной Фарер год удался!

Обзор матча Фареры – Мальта (1:0)

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Фареры – Мальта – 1:0
Гол: Бальдвинссон, 71
Фареры: Нильсен, Давидсен (Фредериксберг, 85), Грегерсен, Ватнсдаль, Эдмундссон (Эгильссон, 90), Даниэльсен, Бьярталуйд (Ольсен, 65), Ольсен, Ватнхамар, Ханссон, Бальдвинссон
Мальта: Бонелло, Мускат (Церафа, 80), Аджиус, Борг, Фенек (Гэмбин, 71), Мускат, Нвоко, Велла, Греч, Мифсуд (Эффионг, 71), Мбонг
Предупреждения: Мбонг, Борг

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Турнирное положение в группе F

ИВНПМО
1ИСПАНИЯ862019-520
2 ШВЕЦИЯ843118-915
3 РУМЫНИЯ842217-814
4 НОРВЕГИЯ825113-1011
5 ФАРЕРЫ81074-233
6 МАЛЬТА81072-183

Напомним, на Евро-2020 уже вышли шесть сборных – помимо Украины, обыгравшей в Киеве Португалию, это команды Испании, Бельгии, Италии, Польши и России.

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Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси", после просмотра матча Украина – Португалия (2:1) на трибунах НСК "Олимпийский".

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видео голов Сборная Фарерских островов Евро-2020 сборная Мальты

Источник: Сегодня|Спорт

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