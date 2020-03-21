Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Эпидемиолог назвал новые сроки возвращения футбола

21 марта, 23:33

Александр Трикиша

Специалист считает, что все нужно делать без спешки и очень осторожно

Руководство чемпионата Италии планировало возобновить сезон уже 3 мая, но их планы перечеркнул эпидемиолог Пьерлуиджи Лопалко – по его словам, в связи с эпидемией коронавируса футбол в Италию вернется не ранее октября.

"Нужно быть откровенными с людьми и вместе с тем не нагонять ужас. Я думаю, что, скорее всего, будет невозможно проводить футбольные матчи со зрителями на трибунах до октября нынешнего года. Мой прогноз заключается в том, что ограничительные меры из-за коронавируса будут действовать в Италии как минимум до конца нынешнего лета. Обязательно будет определенное смягчение ограничений, но все нужно делать без спешки и очень осторожно", – сказал Лопалко.

Ранее мы писали, что немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шаназит озвучил более печальный прогноз: "Можете попрощаться с футболом в 2020 году". Даже проведение матчей без зрителей заставит людей встречаться вновь, чтобы вместе смотреть футбол.

В тренде
Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. При этом, УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров "Динамо"Футбол
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазом
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазомФутбол
"Я балдею!": Зинченко показал, что творится в магазинах МанчестераФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...