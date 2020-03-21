Эпидемиолог назвал новые сроки возвращения футбола

Специалист считает, что все нужно делать без спешки и очень осторожно

Руководство чемпионата Италии планировало возобновить сезон уже 3 мая, но их планы перечеркнул эпидемиолог Пьерлуиджи Лопалко – по его словам, в связи с эпидемией коронавируса футбол в Италию вернется не ранее октября.

"Нужно быть откровенными с людьми и вместе с тем не нагонять ужас. Я думаю, что, скорее всего, будет невозможно проводить футбольные матчи со зрителями на трибунах до октября нынешнего года. Мой прогноз заключается в том, что ограничительные меры из-за коронавируса будут действовать в Италии как минимум до конца нынешнего лета. Обязательно будет определенное смягчение ограничений, но все нужно делать без спешки и очень осторожно", – сказал Лопалко.

Ранее мы писали, что немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шаназит озвучил более печальный прогноз: "Можете попрощаться с футболом в 2020 году". Даже проведение матчей без зрителей заставит людей встречаться вновь, чтобы вместе смотреть футбол.

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Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. При этом, УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

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