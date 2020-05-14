Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,69
29,03
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены восемь человек и президент "Бешикташа"

14 мая, 16:48

Елена Павлова

Тесты на наличие вируса игроки и персонал стамбульской команды прошли 13 мая

Эпицентром коронавируса в турецком футболе в последние дни стал "Бешикташ". Сначала в стамбульской команде началось массовое заражение игроков, а затем пришло сообщение, что болен и президент клуба. Ранее мы сообщали, что антигерой киевского финала ЛЧ стал жертвой турецкого клуба и обратился в ФИФА.

Тесты на наличие коронавируса игроки и персонал "Бешикташа" прошли в среду, 13 мая. Имена заболевших не сообщаются, но известно, что им уже оказывают медицинскую помощь. Как и президенту стамбульцев Ахмету Нур Чеби, который также оказался инфицированным опасным вирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Читайте также: Грозный Морозюк – с огромной бородой, Гармаш – в новом цвете: бывшие динамовцы вышли на поле в Турции

Реклама

Напомним, что чемпионат Турции предпоследним в Европе ушел на карантин 19 мартапосле 26 тура. Но по сообщениям на сайте местной Суперлиги, должен возобновиться 13 июня. На сегодняшний день в стране 143 114 зараженных коронавирусом. 3 952 человека спасти не смогли, но более 100 000 сумели побороть болезнь.

Смотрите, как "Бешикташ" проиграл "Вулверхэмптону"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тестирование Бешикташ заражение чемпионат Турции коронавирус президент клуба

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
Жуткие кадры:
Жуткие кадры: "Динамо" "сожгло" траву на своем стадионе и призвало сделать то же на других аренахФутбол
С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей "Реалу" вручали в маске и перчаткахФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...