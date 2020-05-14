Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены восемь человек и президент "Бешикташа"

Эпицентром коронавируса в турецком футболе в последние дни стал "Бешикташ". Сначала в стамбульской команде началось массовое заражение игроков, а затем пришло сообщение, что болен и президент клуба. Ранее мы сообщали, что антигерой киевского финала ЛЧ стал жертвой турецкого клуба и обратился в ФИФА.

Тесты на наличие коронавируса игроки и персонал "Бешикташа" прошли в среду, 13 мая. Имена заболевших не сообщаются, но известно, что им уже оказывают медицинскую помощь. Как и президенту стамбульцев Ахмету Нур Чеби, который также оказался инфицированным опасным вирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Напомним, что чемпионат Турции предпоследним в Европе ушел на карантин 19 мартапосле 26 тура. Но по сообщениям на сайте местной Суперлиги, должен возобновиться 13 июня. На сегодняшний день в стране 143 114 зараженных коронавирусом. 3 952 человека спасти не смогли, но более 100 000 сумели побороть болезнь.

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