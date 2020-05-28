Эпидемия в команде: коронавирус обнаружен еще у четырех футболистов российского клуба-гранда

Несмотря на такие проблемы, московский "Локомотив" начал подготовку к возобновлению сезона

Московский "Локомотив" на своем официальном сайте объявил о результатах тестирования команды на наличие коронавирусной инфекции. Заражение было выявлено сразу у четырех футболистов: полузащитника Дмитрия Баринова, вратаря Антона Коченкова, нападающего Тимура Сулейманова и хавбека Романа Тугарева. Ранее бывший врач "Локомотива", помогавший Валерию Лобановскому, назвал коронавирус слишком неубиваемым.

Отмечается, что болезнь у четверки заразившихся футболистов "Локомотива" протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции. "Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждем их в команде!" – говорится в сообщении "железнодорожников".

Реклама Дмитрий Баринов, "Локомотив" / Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

При этом остальные игроки московского "Локомотива" сегодня заехали на базу для подготовки к возобновлению нынешнего розыгрыша российской Премьер-Лиги, рестарт которой запланирован на 21 июня.

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Добавим, что ранее коронавирус был выявлен у еще одного футболиста "Локомотива", нападающего из Перу Джефферсона Фарфана. Он стал первым футболистом РПЛ, у которого диагностирован COVID-19.

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