Еще 30 миллионов за победу над "Динамо": озвучены новые сумасшедшие премии для "Ворсклы"

В социальных сетях появилась информация о дополнительных, и просто-таки сумасшедших, премиальных для полтавской "Ворсклы" в случае победы над киевским "Динамо" в финале Кубка Украины, который состоится в среду, 8 июля, на стадионе "Металлист" в Харькове. Начало – в 21:30. Смотреть "Динамо" – "Ворскла" онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе Oll.tv.

Реклама

Информацию о невероятной финансовой мотивации "Ворсклы" в предстоящем поединке, которая в пересчете на украинскую национальную валюту равняется 30 миллионам гривен, озвучил известный российский журналист Алексей Андронов, в свое время, по его словам, устраивавший в "Динамо" скандального Жерсона Родригеса.

"Премиальные "Ворсклы" за победу – 1 000 000 евро. С учетом зарплат игроков в 2-4-7 тысяч в месяц – они выйдут с лопатами. Хоронить. Смысл в том, что если "Ворскла" выиграет – она напрямую в Лиге Европы. Даже если она там не выиграет ни одного матча – это почти 6 000 000 евро. Миллион команде – по-братски", – написал Андронов у себя в Telegram-канале

Впрочем, стоит уточнить, что с данными о призовых "Ворскле" от УЕФА, в случае выхода в групповой раунд Лиги Европы, Алексей Андронов несколько переборщил. Они действительно могут достичь и 6 млн евро – но при условии успешных выступлений в этих соревнованиях. Гарантированная же сумма выплат от УЕФА составит порядка 3 млн евро, что, впрочем, тоже немало.

Реклама

Ранее сообщалось, что один из спонсоров полтавской "Ворсклы" пообещал выплатить футболистам 1 миллион гривен, если они смогут победить в финале Кубка Украины.

Отметим, что котировки букмекеров на завоевание Кубка Украины такие: 1.13 против 5.80 в пользу киевлян. Таким образом, вероятность победы "Динамо" в финале оценивается в 84 процента, "Ворсклы" – в 16 процентов.

Смотрите, как "Ворскла" на пути в финал Кубка Украины обыграла в серии пенальти "Мариуполь"

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама