Еще четыре европейских чемпионата закрывают свои стадионы из-за коронавируса

Европейский футбол продолжает страдать от эпидемии коронавируса. Сегодня стало известно, что еще несколько стран ввели ограничения на проведения различным мероприятий, в том числе и спортивных. Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления.
Так, руководство чемпионата Франции приняло решение о проведении всех матчей Лиги 1 и Лиги 2 вплоть до 15 апреля без зрителей. Напомним,что матч матч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Боруссия" Д пройдет при пустых трибунах
В Австрии отменили матчи двух ближайших туров чемпионата страны. Также были перенесены матчи двух туров второго дивизиона чемпионата страны. Новые даты рассмотрят на следующей неделе. Ограничение касается и матча Лиги Европы ЛАСК – "Манчестер Юнайтед".
Также стало известно, что матчи чемпионата Германии "Боруссия Д" – "Шальке", "Боруссия М" – "Кельн" и "Вердер" – "Байер" проведут без зрителей. Добавим, что без зрителей пройдут встречи еврокубков "Бавария" – "Челси" и "Вольфсбург" – "Шахтер".
Кроме этого ближайшие матчи чемпионата Португалии пройдут без зрителей. При этом, такое ограничение затронет все профессиональные лиги страны.
Кстати, сегодня стало известно, что матч Польша – Украина в Хожуве пройдет без зрителей. Основанием для проведения матча с Украиной при пустых трибунах Польский футбольный союз назвал объявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отмене всех массовых мероприятий в стране из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее мы сообщали, что, скорее всего, матч Франция – Украина 27 марта в Париже тоже пройдет при пустых трибунах. Как заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, во время спортивных соревнований в этой стране до 15 апреля на стадионах не может находиться более 1000 болельщиков.
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