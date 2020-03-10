Еще четыре европейских чемпионата закрывают свои стадионы из-за коронавируса

Европейский футбол продолжает страдать от эпидемии коронавируса. Сегодня стало известно, что еще несколько стран ввели ограничения на проведения различным мероприятий, в том числе и спортивных. Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления.

Так, руководство чемпионата Франции приняло решение о проведении всех матчей Лиги 1 и Лиги 2 вплоть до 15 апреля без зрителей. Напомним,что матч матч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Боруссия" Д пройдет при пустых трибунах

В Австрии отменили матчи двух ближайших туров чемпионата страны. Также были перенесены матчи двух туров второго дивизиона чемпионата страны. Новые даты рассмотрят на следующей неделе. Ограничение касается и матча Лиги Европы ЛАСК – "Манчестер Юнайтед".

Реклама

Также стало известно, что матчи чемпионата Германии "Боруссия Д" – "Шальке", "Боруссия М" – "Кельн" и "Вердер" – "Байер" проведут без зрителей. Добавим, что без зрителей пройдут встречи еврокубков "Бавария" – "Челси" и "Вольфсбург" – "Шахтер".

В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Кроме этого ближайшие матчи чемпионата Португалии пройдут без зрителей. При этом, такое ограничение затронет все профессиональные лиги страны.

Кстати, сегодня стало известно, что матч Польша – Украина в Хожуве пройдет без зрителей. Основанием для проведения матча с Украиной при пустых трибунах Польский футбольный союз назвал объявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отмене всех массовых мероприятий в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее мы сообщали, что, скорее всего, матч Франция – Украина 27 марта в Париже тоже пройдет при пустых трибунах. Как заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, во время спортивных соревнований в этой стране до 15 апреля на стадионах не может находиться более 1000 болельщиков.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама