Еще один английский клуб ушел на карантин: поединок АПЛ под угрозой

Футбольный клуб "Эвертон" опубликовал заявление о том, что у одного из футболистов команды Карло Анчелотти обнаружены симптомы коронавируса. Ранее мы рассказывали, что "Шахтер" объявил о переносе повторного матча Лиги Европы с "Вольфсбургом".

"Клуб находится в постоянном контакте с заболевшим игроком и следит за состоянием здоровья всех футболистов и сотрудников тренерского штаба. Здоровье, благополучие и безопасность всех футболистов и сотрудников "Эвертона" – это наш абсолютный приоритет. Клуб принял решение закрыть на карантин тренировочную базу "Финч Фарм", академию, стадион "Гудисон Парк" и клубный офис", – говорится в заявлении.

На понедельник 16 марта намечено мерсисайдское дерби "Эвертон" – "Ливерпуль" в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Место проведения встречи – стадион "Гудисон Парк". "Эвертон" в данный момент занимает 12-е место в чемпионате, набрав 39 очков в 29 турах.

Ранее был отменен матч "Брайтон" – "Арсенал", который должен был состояться в субботу 14 марта. У главного тренера "канониров" Микеля Артеты диагностировали коронавирус, и вся команда была отправлена на карантин.

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Смотрите обзор первого поединка "Вольфсбург" – "Шахтер":

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