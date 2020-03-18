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Еще один футболист из чемпионата Италии заболел коронавирусом

18 марта, 00:00

Максим Перепелица

Маттиа Дзакканьи изолирован от команды

"Верона" сообщила о положительном тесте на коронавирус у игрока команды. Вирус диагностирован у полузащитника Маттиа Дзакканьи. Как сообщается, 24-летний футболист чувствует себя хорошо и находится на карантине. В текущем сезоне Дзакканьи провел 23 матча в чемпионате Италии, в которых забил один мяч и сделал семь голевых передач.

Ранее у семи игроков "Сампдории" был диагностирован вирус. Во вторник "Ювентус" объявил, что положительный тест на COVID-19 сдал полузащитник бьянконери Блез Матюиди.

Во всем мире зарегистрировано более 185 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 80 тысяч человек вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 7300 пациентов.

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Тем временем в Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 20:00 вторника, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них два летальных.

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чемпионат Италии коронавирус Верона

Источник: Сегодня|Спорт

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