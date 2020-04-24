Еще один футбольный национальный чемпионат возвращается к жизни в ближайшее время

Спортивные организации в условиях продолжающейся мировой пандемии коронавируса все-таки пытаются вернуть атлетов на арены. Сегодня стало известно, что футбольный чемпионат Южной Кореи начнется 8 мая. Ранее мы писали, что футболиста пожизненно отстранили от игры в сборной Южной Кореи за уклонение от армии.

Старт первенства Республики Кореи был запланирован на 29 февраля, однако из-за коронавируса его отложили. Теперь же, после двух месяцев ожидания, власти страны дали добро на начало турнира 8 мая. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сперва все матчи будут проходить при пустых трибунах, но их покажут по телевидению. При этом футболистов и тренеров будут тестировать на коронавирус. Если инфекцию обнаружат у кого-то из участников, то всю команду посадят на карантин, и она не сможет играть в течение как минимум двух недель.

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Также в Корее 8 мая стартует и чемпионат во втором по рангу дивизионе.

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