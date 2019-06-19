Еще один игрок сборной Украины продолжит карьеру в России

Защитник "Шахтера" заключил трехлетнее соглашение с "Динамо"

Иван Ордец. Фото: ФК "Динамо" Москва.

Московские "Динамо" на официальном сайте информирует о подписании контракта с центральным защитником донецкого "Шахтера" Иван Ордецем. Это четвертый новичок "бело-голубых" в летнее трансферное окно. Иван родился в Волновахе и является воспитанником "Шахтера". Соглашение Ордеца с российским клубом рассчитано на три года.

Помимо "горняков" 26-летний игрок обороны выступал за "Мариуполь" с 2012 по 2014 год, за который провел 39 матчей и забил три гола. Также на счету Ордеца 12 матчей и один гол в составе сборной Украины, но после переезда в Россию он может попрощаться с национальной командой.

Спортивный путь Ивана Ордеца:

Как это сделал Ярослав Ракицкий, сменивший зимой "Шахтер" на "Зенит". С тех пор некогда ключевой защитник сборной Украины не получает приглашение в команду Андрея Шевченко.

Напомним, несколько дней назад "Шахтер" продал своего защитника Олега Данченко в клуб из России. Украинский защитник вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Енисее".

Ранее мы писали, что Александр Зинченко после феерического сезона отправился отдыхать в Москву. Игрок "Манчестер Сити" сфотографировался с поклонниками возле главной арены столицы России.

После недавней победы над Сербией (5:0) Александр Зинченко в прямом эфире поцеловал другую блондинку – бравшую у него интервью журналистку Владу Седан. А после игр отбора Евро-2020 вместе с Владой Зинченко укатил в отпуск, попутно запостив фото горячего поцелуя своей возлюбленной.

Смотрите как Зинченко забивает за сборную Украины

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