Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Еще один игрок сборной Украины продолжит карьеру в России

19 июня, 12:13

Защитник "Шахтера" заключил трехлетнее соглашение с "Динамо"

Иван Ордец. Фото: ФК "Динамо" Москва
Иван Ордец. Фото: ФК "Динамо" Москва.

Московские "Динамо" на официальном сайте информирует о подписании контракта с центральным защитником донецкого "Шахтера" Иван Ордецем. Это четвертый новичок "бело-голубых" в летнее трансферное окно. Иван родился в Волновахе и является воспитанником "Шахтера". Соглашение Ордеца с российским клубом рассчитано на три года.

Помимо "горняков" 26-летний игрок обороны выступал за "Мариуполь" с 2012 по 2014 год, за который провел 39 матчей и забил три гола. Также на счету Ордеца 12 матчей и один гол в составе сборной Украины, но после переезда в Россию он может попрощаться с национальной командой.

Спортивный путь Ивана Ордеца:

Как это сделал Ярослав Ракицкий, сменивший зимой "Шахтер" на "Зенит". С тех пор некогда ключевой защитник сборной Украины не получает приглашение в команду Андрея Шевченко.

Напомним, несколько дней назад "Шахтер" продал своего защитника Олега Данченко в клуб из России. Украинский защитник вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Енисее".

Ранее мы писали, что Александр Зинченко после феерического сезона отправился отдыхать в Москву. Игрок "Манчестер Сити" сфотографировался с поклонниками возле главной арены столицы России.

После недавней победы над Сербией (5:0) Александр Зинченко в прямом эфире поцеловал другую блондинку – бравшую у него интервью журналистку Владу Седан. А после игр отбора Евро-2020 вместе с Владой Зинченко укатил в отпуск, попутно запостив фото горячего поцелуя своей возлюбленной.

Смотрите как Зинченко забивает за сборную Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат России, Шахтер Донецк, Динамо Москва, Иван Ордец

Вы сейчас просматриваете новость " Еще один игрок сборной Украины продолжит карьеру в России". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Шахтер" продал своего защитника в клуб из России

15 июня, 18:42

Украинский защитник вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Енисее"

"Тут у меня тысяча, а в России могу двадцать получать": экс-вратарь сборной Украины обвинил Федецкого в лицемерии

13 июня, 18:05

Украинский голкипер Александр Рыбка недоумевает: "Почему я не могу поехать заработать в Россию?"

Апелляцию Кокорина и Мамаева отфутболили: экс-тренер киевского "Динамо" в шоке

13 июня, 17:20

Скандальным российским игрокам оставили в силе колонию общего режима. Семин не согласен

Экс-футболист сборной Украины продолжит карьеру в России

9 июня, 22:14

Денис Дедечко подписал контракт с клубом "Тамбов"

В России освободилась тренерская должность, на которую "сватают" Хацкевича

5 июня, 15:27

Казанский "Рубин", обыгрывавший "Барселону", распрощался со своим многолетним наставником Курбаном Бердыевым

Трансфер россиянина признали самым провальным в мировом футболе

4 июня, 17:40

За Головина "Монако" заплатил 30 миллионов евро, но после этого едва не вылетел из чемпионата Франции

Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в 2019 году

Китайские ученые обнаружили ген долгожительства

Аэропорт "Киев" позволил покупать товары в duty free онлайн

Младшая дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

После встречи с Лэмпардом защитник сборной Украины заявил о подписании контракта с "Челси"

17 июня, 12:44

Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард провели встречу во время совместного отдыха во французском Сен-Тропе

Маркевич возглавил аутсайдера Первой лиги Украины

17 июня, 11:28

До этого Остап Маркевич встречался в Испании с Зиданом и тренировал юношей "Вильярреала"

Хацкевичу не нужен: герой молодежного ЧМ подтвердил, что летом покинет "Динамо"

17 июня, 11:04

Владислав Супряга, голы которого принесли Украине "золото" чемпионата мира, оставит расположение киевлян

Украинская "казка": что происходило вокруг финала молодежного ЧМ-2019

17 июня, 07:07

Корреспондент "Сегодня" побывал на финале молодежного чемпионата мира

Последний пояс Усика ушел к Доктору из Кубы: брутальный нокаут в бою Дортикос – Табити

16 июня, 12:43

Титулом, принадлежавшим до вчерашнего дня украинцу, завладел 33-летний кубинец Юниер Дортикос

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Во Львове трагически погибла известная в прошлом гимнастка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь