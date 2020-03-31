Еще один клуб Английской премьер-лиги собираются купить арабские шейхи

В скором времени еще один английский клуб сменит владельца. Команду Премьер-лиги, "Ньюкасл" намереваются купить шейхи из ближневосточного королевства. Об этом эксклюзивно сообщает британское издание The Telegraph. Ранее интерес к приобретению "Ньюкасла" высказывал боксер Мейвезер, хотя его слова были больше похожи на шутку.

Премьер-лигу известили о том, что клуб близок к смене владельца. По информации источника газеты, один из инвестиционных фондов Саудовской Аравии намерен приобрести 80% прав на клуб и готов выложить за них 340 миллионов фунтов стерлингов. Остальные 20% поровну распределяются между фондом PCP Capital и инвестиционной компанией Reuben Brothers. Пока неизвестно, когда точно состоится запланированная сделка. Ей, как и многим другим процессам в спорте, мешает пандемия коронавируса.

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На данный момент "Ньюкасл" занимает 13-е место в Премьер-лиге из 20 команд. На этой же позиции команда финишировала и в сезоне 2018/19.

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