"Еще один лысый шарлатан": Моуринью вновь вышел на "тропу войны" с новым имиджем

Жозе Моуринью. Фото: REUTERS/David Klein

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью постригся налысо. Фото с новым образом 57-летнего специалиста появилось в соцсетях. Не понятно, что подтолкнуло португальца изменить имидж, но до этого, его команда выиграла у "Манчестер Сити", которой руководит также "лысый" тренер Хосеп Гвардиола.

В соцсетях уже начинают шутить о схожести с испанским наставником:

Реклама

Под Гвардиолу косит

Еще один лысый шарлатан

Вышел на новый уровень

Читайте также: МЮ против таблоида – клуб считает, что журналисты заранее знали о нападении на дом вице-президента

Моуринью впервые в тренерской карьере коротко подстригся в начале сезона-2006/07 и пошутил тогда, что его "Челси" готов выйти на тропу войны. После той стрижки "Челси" выиграл восемь из своих последующих десяти матчей в Премьер-лиге.

Кстати, Гвардиола курит в сторонке – Клопп уже в середине сезона побил чемпионский рекорд Пепа. Немецкого коуча "Ливерпуля" уже в пятый раз по ходу нынешнего первенства признали лучшим тренером АПЛ.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Бавария" – "Тоттенхэм Хотспур":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама