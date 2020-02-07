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"Еще один лысый шарлатан": Моуринью вновь вышел на "тропу войны" с новым имиджем

7 февраля, 22:30

Наставник "Тоттенхэма" решил полностью сбрить волосы на голове

Жозе Моуринью. Фото: REUTERS/David Klein

Жозе Моуринью. Фото: REUTERS/David Klein

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью постригся налысо. Фото с новым образом 57-летнего специалиста появилось в соцсетях. Не понятно, что подтолкнуло португальца изменить имидж, но до этого, его команда выиграла у "Манчестер Сити", которой руководит также "лысый" тренер Хосеп Гвардиола.

В соцсетях уже начинают шутить о схожести с испанским наставником:

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  • Под Гвардиолу косит
  • Еще один лысый шарлатан
  • Вышел на новый уровень

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Моуринью впервые в тренерской карьере коротко подстригся в начале сезона-2006/07 и пошутил тогда, что его "Челси" готов выйти на тропу войны. После той стрижки "Челси" выиграл восемь из своих последующих десяти матчей в Премьер-лиге.

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Кстати, Гвардиола курит в сторонке – Клопп уже в середине сезона побил чемпионский рекорд Пепа. Немецкого коуча "Ливерпуля" уже в пятый раз по ходу нынешнего первенства признали лучшим тренером АПЛ.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Бавария" – "Тоттенхэм Хотспур":

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чемпионат Англии Жозе Моуринью Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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