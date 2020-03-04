Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

Еще один матч полуфинала Кубка Италии могут отменить из-за коронавируса

4 марта, 12:44

Александр Трикиша

Эпидемия не позволяет провести поединок "Наполи" - "Интер" со зрителями

Ответный матч полуфинала Кубка Италии между "Наполи" и "Интером" может быть перенесен из-за вспышки эпидемии коронавируса в Италии. В первой встрече неаполитанцы на выезде одержали минимальную победу 1:0. Отметим, что другой полуфинал Кубка Италии "Ювентус" – "Милан" отменили и новой даты пока нет.

Как сообщает La Repubblica, другим вариантом является проведение матча при пустых трибунах. Но против этого выступает президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис. Он согласен только на перенос игры на другую дату.

Реклама

Мы уже писали, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы проведут за закрытыми дверями из-за коронавируса. Под "карантин" попали два поединка в Испании – "Валенсия" – "Аталанта" и "Хетафе" – "Интер". Также без зрителей будут проходить другие спортивные мероприятия в Испании в том числе баскетбольные матчи.

В тренде
"Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

Также мы писали, что коронавирус "захватывает" новые страны: все подробности эпидемии, карта распространения. Первый случай в Украине зафиксирован у жителя Черновицкой области.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Наполи Интер Италия кубок Италии коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бенфика" – "Шахтер": онлайн ответного матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата ЕвропыЕвро 2020
"Бенфика" – "Шахтер": где смотреть матч 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...