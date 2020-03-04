Еще один матч полуфинала Кубка Италии могут отменить из-за коронавируса

Ответный матч полуфинала Кубка Италии между "Наполи" и "Интером" может быть перенесен из-за вспышки эпидемии коронавируса в Италии. В первой встрече неаполитанцы на выезде одержали минимальную победу 1:0. Отметим, что другой полуфинал Кубка Италии "Ювентус" – "Милан" отменили и новой даты пока нет.

Как сообщает La Repubblica, другим вариантом является проведение матча при пустых трибунах. Но против этого выступает президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис. Он согласен только на перенос игры на другую дату.

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Мы уже писали, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы проведут за закрытыми дверями из-за коронавируса. Под "карантин" попали два поединка в Испании – "Валенсия" – "Аталанта" и "Хетафе" – "Интер". Также без зрителей будут проходить другие спортивные мероприятия в Испании в том числе баскетбольные матчи.

Также мы писали, что коронавирус "захватывает" новые страны: все подробности эпидемии, карта распространения. Первый случай в Украине зафиксирован у жителя Черновицкой области.

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