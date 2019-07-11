Еще один украинский футболист погнался за длинным рублем в Россию
Экс-футболист "Черноморца" решил продолжить карьеру в первой лиге России
Украинский защитник Андрей Мищенко перешел из одесского "Черноморца" в российский "СКА-Хабаровск", сообщает официальный сайт команды из второй по силе лиги России (ФНЛ). Соглашение с 28-летним украинским футболистом рассчитано на один год.
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Мищенко будет играть за "СКА-Хабаровск" под 22-м номером. Ранее защитник выступал за "Горняк-Спорт", алчевскую "Сталь", донецкий "Олимпик", нетанийский "Маккаби" и ашкелонский "Хапоэль".
Ранее мы сообщали, что еще один украинец перебрался в Россию, променяв Лигу Европы на первую лигу. Бывший футболист "Александрии" Артем Полярус продолжит карьеру в "Химках". В прошлом сезоне 26-летний Полярус провел 22 матча за "Александрию", забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Незадолго до этого бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец перешел в московское "Динамо". Он достался москвичам бесплатно, так как контракт с "горняками" завершился.
Спортивный путь Ивана Ордеца:
А перед этим в "Рубин" перешел еще один защитник "Шахтера" Олег Данченко. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Енисее", а до этого уже играл в России за "Анжи".
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