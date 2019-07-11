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Еще один украинский футболист погнался за длинным рублем в Россию

11 июля, 15:34

Экс-футболист "Черноморца" решил продолжить карьеру в первой лиге России

Андрей Мищенко
Андрей Мищенко. Фото: Instagram

Украинский защитник Андрей Мищенко перешел из одесского "Черноморца" в российский "СКА-Хабаровск", сообщает официальный сайт команды из второй по силе лиги России (ФНЛ). Соглашение с 28-летним украинским футболистом рассчитано на один год.

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Мищенко будет играть за "СКА-Хабаровск" под 22-м номером. Ранее защитник выступал за "Горняк-Спорт", алчевскую "Сталь", донецкий "Олимпик", нетанийский "Маккаби" и ашкелонский "Хапоэль".

Ранее мы сообщали, что еще один украинец перебрался в Россию, променяв Лигу Европы на первую лигу. Бывший футболист "Александрии" Артем Полярус продолжит карьеру в "Химках". В прошлом сезоне 26-летний Полярус провел 22 матча за "Александрию", забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Незадолго до этого бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец перешел в московское "Динамо". Он достался москвичам бесплатно, так как контракт с "горняками" завершился.

Спортивный путь Ивана Ордеца:

А перед этим в "Рубин" перешел еще один защитник "Шахтера" Олег Данченко. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Енисее", а до этого уже играл в России за "Анжи".

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Тег чемпионат России

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Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

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