Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Еще один украинский футболист уехал играть в Россию: Сагуткин будет выступать во втором дивизионе

5 июля, 12:21

Поигравший за молодежную сборную Украины защитник Даниил Сагуткин отправлен в аренду в российский клуб "Енисей"

Даниил Сагуткин
Даниил Сагуткин.

По пути украинского защитника Ивана Ордеца, который сменил "Шахтер" на московское "Динамо", отправился еще один украинский футболист. Красноярский "Енисей", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата России по футболу, взял в аренду защитника донецкого "Шахтера" Даниила Сагуткина. Как сообщает официальный сайт "Енисея", арендное соглашение по 23-летнему украинцу рассчитано до окончания сезона-2019/20. Даниил Сагуткин в 2015-2016 годах сыграл четыре матча в составе молодежной сборной Украины.

Игрок сборной Украины сделал громкое заявление в Москве

Спортивный путь Ивана Ордеца, переехавшего в Россию этим летом:

Даниил – воспитанник донецкой школы футбола, выступал за юношеские и молодежные команды "Шахтера" разных возрастов. Финалист Юношеской лиги УЕФА сезона-2014/15, чемпион молодежного первенства Украины сезона-2017/2018. В прошлом сезоне Сагуткин выступал на правах аренды за киевский "Арсенал", за который сыграл 18 матчей. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2020 года.

"Енисей" по итогам сезона-2018/19 занял последнее место в российской Премьер-лиге и вылетел во второй по силе дивизион российского футбола – ФНЛ.

Напомним, что Ярослав Ракицкий зимой перешел из "Шахтера" в "Зенит", после чего перестал вызываться в национальную сборную Украины.

Ранее другой украинский футболист "Шахтера" отправился в аренду в Бельгию: Эдуард Соболь проведет сезон в "Брюгге".

Напомним, что в межсезонье произошла перестановки в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат России, Шахтер Донецк, трансферы

Вы сейчас просматриваете новость " Еще один украинский футболист уехал играть в Россию: Сагуткин будет выступать во втором дивизионе". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Велосипедистка дня: бразильская красотка

Как сейчас выглядит дочка Игоря Крутого Саша?

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

Виктор Павлик откровенно рассказал о своей 25-летней "жене"

Потап рассказал, почему скрывал роман с Настей Каменских

Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Грустная судьба чудесных советских актрис

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

Вчера, 23:21

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 22:06

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 11:18

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

3 июля, 00:25

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Страсти накаляются: из-за комментария в Facebook чемпионку Европейских игр выгоняют из сборной Украины

2 июля, 22:13

Президент Федерации велоспорта настаивает на исключении Анны Соловей из рядов национальной команды

Путешествие по мосту в Днепре может стоить вам жизни

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь