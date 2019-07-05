Еще один украинский футболист уехал играть в Россию: Сагуткин будет выступать во втором дивизионе

Поигравший за молодежную сборную Украины защитник Даниил Сагуткин отправлен в аренду в российский клуб "Енисей"

Даниил Сагуткин.

По пути украинского защитника Ивана Ордеца, который сменил "Шахтер" на московское "Динамо", отправился еще один украинский футболист. Красноярский "Енисей", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата России по футболу, взял в аренду защитника донецкого "Шахтера" Даниила Сагуткина. Как сообщает официальный сайт "Енисея", арендное соглашение по 23-летнему украинцу рассчитано до окончания сезона-2019/20. Даниил Сагуткин в 2015-2016 годах сыграл четыре матча в составе молодежной сборной Украины.

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Спортивный путь Ивана Ордеца, переехавшего в Россию этим летом:

Даниил – воспитанник донецкой школы футбола, выступал за юношеские и молодежные команды "Шахтера" разных возрастов. Финалист Юношеской лиги УЕФА сезона-2014/15, чемпион молодежного первенства Украины сезона-2017/2018. В прошлом сезоне Сагуткин выступал на правах аренды за киевский "Арсенал", за который сыграл 18 матчей. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2020 года.

"Енисей" по итогам сезона-2018/19 занял последнее место в российской Премьер-лиге и вылетел во второй по силе дивизион российского футбола – ФНЛ.

Напомним, что Ярослав Ракицкий зимой перешел из "Шахтера" в "Зенит", после чего перестал вызываться в национальную сборную Украины.

Ранее другой украинский футболист "Шахтера" отправился в аренду в Бельгию: Эдуард Соболь проведет сезон в "Брюгге".

Напомним, что в межсезонье произошла перестановки в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.

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