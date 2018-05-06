Еще один звездный футболист уезжает в американскую MLS

Фернандо Торрес в ближайшее время может пополнить ряды "Чикаго Файр"

Нападающий мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес близок к тому, чтобы подписать контракт с футбольным клубом американо-канадской лиги MLS "Чикаго Файр". Представители американского клуба прибыли в Мадрид, чтобы уладить все детали предстоящего трансфера. "Чикаго" возглавляет бывший одноклубник 34-летнего Торреса Велько Паунович.

В апреле форвард объявил, что покинет "Атлетико" по окончании текущего сезона. Контракт Торреса с испанской командой действует до конца июня. Футболист вернулся в "Атлетико", воспитанником которого является, в 2015 году — сначала он выступал за мадридский клуб на правах аренды, а затем стал полноценным игроком команды. В текущем сезоне Торрес забил 8 голов в 41 матче за клуб во всех турнирах.

Ранее Торрес выступал за "Ливерпуль", "Челси" и "Милан", в составе сборной Испании провел 110 матчей, отличился 38 раз.

Ранее в чемпионат MLS перешел знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович, который в стартовом матче забил два гола. Ибрагимович выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси".