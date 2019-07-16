Еще одна легенда сборной Бразилии оказался на грани банкротства

Двукратный чемпион мира по футболу вынужден продать часть собственности, чтобы погасить долги

Кафу. Фото: Getty Images

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии защитник Кафу находится в затруднительном финансовом положении. Как сообщает Mаrca, футбольное агентство Capi Penta International Football Player, которым владеет бразилец последние 15 лет, несет огромные финансовые потери. Из-за этого Кафу был вынужден продать часть собственности, чтобы погасить долги.

"Это моя личная проблема. Я могу отказаться от своей собственности, машины, дома. Хочу оплатить все свои долги", – заявил Кафу.

В 2002 и 2006 годах на чемпионатах мира был капитаном сборной. Первый и пока единственный футболист, сыгравший в трех финальных матчах чемпионатов мира подряд (1994, 1998, 2002). Двукратный победитель Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка в составе "Сан-Паулу". Чемпион Бразилии и двукратный чемпион Италии, а с "Миланом" побеждал в Лиге чемпионов. Также он признавался футболистом года в Южной Америке 1994 года.

Кстати, в прошлом году Кафу вместе с мэром Киева Виталием Кличко открывал фан-зону финала Лиги чемпионов:

Ранее мы писали, что у семьи Роналдиньо конфисковали три автомобиля из-за миллионных долгов. Знаменитый футболист был оштрафован за нанесение экологического ущерба, но деньги не выплатил.

Также сообщалось, что Роналдиньо почти банкрот: на его счету осталось шесть евро. В 2015 году экс-игрок вместе со своим братом Роберто де Ассисом были оштрафованы на 2 миллиона евро за нанесение экологического ущерба в результате строительства склада и рыболовной платформы в запрещенном месте. Однако Роналдиньо так и не выплатил штраф.

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