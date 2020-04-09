Еще одна трагедия "Атлетико": коронавирус убил легенду мадридского клуба

В составе "матрасников" Мигель Джонс выигрывал чемпионат Испании и Кубок обладателей кубков

Легендарный полузащитник мадридского "Атлетико" испанец Мигель Джонс скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщил официальный сайт "матрасников". По их информации, спортсмен долгие годы боролся с раком, а в последствии коронавирус дал осложнения на легкие.

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Стоит отметить, что в составе "Атлетико" Мигель Джонс выиграл чемпионат Испании (1966), трижды – Кубок Испании (1960, 1961, 1965), а также европейский Кубок обладателей кубков (1962).

Помимо "Атлетико", уроженец Экваториальной Гвинеии Мигель Джонс выступал за "Индаучу", "Баракальдо" и "Осасуну", в которой завершил карьеру игрока в 1968 году.

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Напомним, на днях в возрасте 72 лет ушел из жизни легендарный защитник "Атлетико" Хосе Луис Капон.Он был двукратным чемпионом Испании, а также победителем Межконтинентального кубка.

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