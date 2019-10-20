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"Еще рано играть": тренер "Вест Хэма" рассказал, почему Ярмоленко остался в запасе

20 октября, 10:39

Украинский футболист появился на поле после перерыва, но не спас свою команду от поражения

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

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Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини рассказал, почему не выпустил украинского полузащитника Андрея Ярмоленко с первых минут матча 9-го тура чемпионата Англии против "Эвертона". Ярмоленко появился на поле после перерыва, на тот момент его команда поигрывала 0:1 благодаря голу экс-горняка Бернарда, а на последних минутах Гульфи Сигурдсон установил окончательный счет – 2:0 в пользу "Эвертона".

"Я думаю, что Андрею пока еще рано играть три игры в неделю после столь тяжелой травмы. Он провел два матча за сборную Украины, поэтому я принял решение оставить его на скамейке запасных в течение первых 45 минут. Но я не думаю, что это единственная причина, по которой мы проиграли поединок с Эвертоном", – сказал Пеллегрини в интервью клубному сайту.

Смотрите, как Ярмоленко забивал "Эвертону" в прошлом сезоне:

Напомним, что из-за серьезной травмы Ярмоленко пропустил практически весь прошлый сезон. Тем не менее, за короткий срок он сумел вернуть себе былую форму и уверенность. Как следствие, он не боится брать игру на себя в матче с чемпионами Европы. Это даже отметили в УЕФА, признав обманное движение Ярмоленко лучшим финтом дня.

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм Мануэль Пеллегрини

Источник: Сегодня|Спорт

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