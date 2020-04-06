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"Если футбол в Беларуси остановят, Милевский станет домоседом", – футболист рассказал о своей жизни

6 апреля, 11:03

Вадим Авдасев

Бывший игрок сборной Украины по футболу выступает в белорусском чемпионате

Единственный национальный чемпионат по футболу, который в Европе не остановили из-за коронавируса, проходит в Беларуси. В составе лучшей команды республики, брестского "Динамо", выступает бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский. Узнайте, сколько украинцев играет в чемпионате Беларуси.

В последнем туре команда из Бреста проиграла "Славии" (1:2), после чего Милевский в эфире программы "Великий футбол" поделился новостями из Беларуси:

"Конечно, все обсуждают тему коронавируса: кто чихнул, кто как себя чувствует. Странно, что мы продолжаем играть, но не нам это решать. У нас же на игры приходит по 50 человек... Я предпринимаю меры, как любой нормальный человек в мире: мою руки, не делаю лишних движений по городу. Маски у нас носят, но меньше в масках, чем без них. Люди гуляют, все спокойно. Комендантского часа нет, открыты рестораны и кафе.

В команде нет такого, что кто-то категорически против того, чтобы играть. Ждем решения вышестоящих органов. С Хачериди все нормально: у него то температура, то гипс. Температура у него была еще до этих всех событий, так что все спокойно. А если футбол в Беларуси остановится, то Артем Милевский станет домоседом, который купит себе коврик и будет делать планку и пресс качать. А потом – на диван и смотреть сериалы".

Сегодня, 6 апреля, чиновники будут обсуждать вопрос о приостановке чемпионата Беларуси.

Читайте, как Милевский оценил свои шансы на "Золотой мяч".

Смотрите сюжет о том, как Милевский пропил свой успех

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