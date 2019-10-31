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"Если готовится уйти – нужно его отпустить": экс-тренер Динамо раскритиковал Вебрича

31 октября, 13:16

Йожеф Сабо недоволен игрой словенского игрока

Йожеф Сабо

Йожеф Сабо / Фото: Канал Футбол

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Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал игру полузащитника "Динамо" Беньямина Вербича в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Шахтером".

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"Мне не нравится игра Вербича. Он ужасно снизил к себе требования. Очень плохо играет. Хочет все сделать сам, много ошибается, теряет мяч. За сборную он играл совсем по-другому, а тут что-то непонятное с ним происходит. В любом случае ему нужно пересмотреть свое отношение к игре. Если Вербич хочет идти с "Динамо", у него есть предложения или не дают уйти – все равно так относиться к игре нельзя", – отметил специалист.

"Мне не нравятся ни его игра, ни поведение. Если готовится уйти в другую команду – нужно его отпустить, взять за трансфер деньги и пусть себе идет на здоровье", – сказал Сабо.

25-летний словенец в текущем сезоне забил четыре гола в 15 матчах за "Динамо".

Накануне букмекеры обнародовали котировки на победителя Кубка Украины-2019/2020. Главным фаворитом турнира является действующий обладатель трофея – "Шахтер". На его успех установлен коэффициент 1.60. За "горняками" в списке наиболее реальных претендентов на приз идут "Динамо", "Заря" и "Александрия".

Как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Динамо Киев Шахтер Донецк Кубок Украины Йожеф Сабо

Источник: 1927.kiev.ua

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