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"Если им здесь так нравится, могу дать телефон пары риэлторов": Пятов прокомментировал игру с "МанСити"

17 сентября, 21:23

Кипер "Шахтера" поделился эмоциями от грядущего матча Лиги чемпионов

Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал об игре Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити". Ранее игру соперника оценил главный тренер команды – Луиш Каштру.

"Я не прогнозист, но знаю, что "Шахтер" всегда играет на победу. Поэтому, конечно, будем добиваться максимального результата. Но понимаем, с кем сыграем. Завтра все увидим: кто как настроился и какого результата заслужим", – рассказал Андрей.

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"Учитывая, что мы еще играли с "Манчестер Юнайтед", то часто там бывали. Не скажу, что очень красивый город, – у нас лучше. Пусть они чаще к нам приезжают! Если им здесь так нравится, могу дать телефон пары риэлторов", – подытожил игрок.

Кстати, на матч Лиги чемпионов продано уже 35 тысяч билетов.За день до поединка поддержать команду уже готовы более 37 тысяч болельщиков.

Также мы рассказывали, что в Украине поединок "Шахтера" и "Зари" в полной мере оправдал статус центрального матча тура, став самой результативной игрой текущего сезона. Соперники забили на двоих 7 мячей – 4:3.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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