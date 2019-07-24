"Если ничья, то результативная": Скрипник – о готовности "Зари" к первому мату в Лиге Европы

Украинский тренер переживает перед дебютным официальным матчем во главе "Зари"

Виктор Скрипник. Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник пообщался с журналистами накануне первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской "Будучности". Матч состоится завтра в Полгорице, начало – в 21:45. Встреча будет показана в прямом эфире, узнать, где смотреть матч "Будучность" – "Подгорица" можно на нашем сайте.

Онлайн матча "Будучность" – "Заря" в Лиге Европы

- Ожидаем в завтрашнем противостоянии встречи с качественным соперником. Они в сезоне провели две официальные игры. А у нас были лишь товарищеские матчи. Всегда есть волнение. Не знаешь еще, как команда, как говорится, "стоит на ногах". Официальных игр, повторюсь, у нас не было. Предстартовое волнение ощущаю не только на себе, а и на команде. Но без него было бы еще хуже. Завтрашняя игра нас радует, и мы хотим хорошо сыграть.

- Смотрели ли вы игры "Будучности" с "Нарвой"? Что-то подметили?

- Да, смотрел две игры. Повторюсь, нам предстоит качественная команда, которая хочет играть в футбол. Имеет хорошие передвижения без мяча, старается контролировать игру. А если буду перечислять хороших игроков, могу забыть кого-то. Нас ждет хороший поединок завтра. Мы уважаем нашего соперника, но не боимся его. Сильнейший обязательно пройдет дальше.

- Некоторые футболисты не прибыли на игру. Их даже нет в заявке.

- Да, есть такие игроки. Они принадлежат нашей команде. Но в футбол играют 11 человек. Всех сразу на поле мы поставить не можем. На данный момент они проигрывают конкуренцию своим партнерам по разным причинам. У кого-то травмы, кто-то потерял форму. Вот и все.

- Какой будет приемлемый результат для вас завтра? 0:0 – подходящий вариант?

- Если ничья, то результативная. Но мы настроены сыграть по максимуму и добиться максимально хорошего результата.

Обзор последнего официального матча Зари в прошлом сезоне:

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