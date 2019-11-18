"Если он подключается к атаке, всегда забиваем": Федецкий рассказал, кто самый фартовый у Украины

Сербия - Украина - 2:2. Пятов в игре / Фото: Getty Images

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Бывший защитник национальной команды Артем Федецкий оценил игру сборной Украины, которая в воскресенье сыграла вничью с Сербией 2:2 и завершила отбор на Евро-2020 на первом месте в своей группе.

"В очередной раз фарт сопутствовал нам, не покидал команду до последних секунд матча. Но эту удачу сборная заслужила своей игрой на протяжении всего отбора. Есть один фартовый игрок, который как не подключится, так всегда забиваются голы – это вратарь Пятов, – признался Федецкий. – Мы видели такое в "Шахтере", а сейчас в сборной. Главное, чтобы это не переросло в привычку в финальной части Евро".

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Федецкий также отметил эффективную игру Яремчука, которого назвал королем штрафной площадки, так как, имея один-два момента, Роман их реализует.

"Давно в сборной не было такого форварда, кошмарящего защитников, – считает экс-защитник "Днепра". – Последним был Роман Зозуля, постоянно напрягавший своей работоспособностью соперников. Их стиль очень похож друг на друга. К слову, мне не понятно, почему главный тренер не обращает внимание на него. Он сейчас в хорошей форме и заслуживает вызова в сборную".

Также мы рассказали, где на Евро-2020 может сыграть сборная Украины. Так, новый стадион под чемпионат открыли в Будапеште. Арена имени легендарного Ференца Пушкаша примет матчи группового турнира и 1/8 финала.

Алучшим игроком Украины в отборе на Евро назван Руслан Малиновский, карьера которого висела на волоске. Он принял участие во всех 8 матчах "сине-желтых", не только забив три гола, но и с тремя результативными передачами став лучшим ассистентом Украины в квалификации.

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Видео: ФФУ

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