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"Если вирус не идет к Златану, то Златан идет к вирусу: Ибрагимович объявил "войну" эпидемии

18 марта, 17:30

Максим Перепелица

Шведский нападающий начал сбор денег для итальянских клиник

Игрок "Милана" Златан Ибрагимович решил начать сбор денег для итальянских клиник, чтобы помочь победить коронавирус.

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Италия очень многое дала мне, и в этот драматический момент я хочу вернуть стране, которую я люблю, еще больше. Я решил начать сбор средств для госпиталей Humanitas и использовать мою популярность, чтобы широко распространить это сообщение. Это серьезный вопрос, и нам нужна конкретная помощь. Я рассчитывают на щедрость моих коллег и всех профессиональных спортсменов, а также всех, кто может сделать маленькое или большое пожертвование, чтобы победить этот вирус. Вместе мы можем помочь больницам, врачам и медсестрам, которые самоотверженно работают каждый день, чтобы спасти их жизни. Сегодня мы аплодируем им. Давайте вместе победим коронавирус! И помните – если вирус не идет к Златану, то Златан идет за вирусом", – написал швед в Instagram.

INSTAGRAM

Во всем мире зарегистрировано более 185 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 80 тысяч человек вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 7300 пациентов.

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Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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