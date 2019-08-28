"Эспаньол" уже в Запорожье и готовится к матчу с "Зарей"

Эспаньол / Фото: Twitter

"Эспаньол" прибыл в Запорожье на ответный матч квалификации Лиги Европы против луганской "Зари", сообщает официальный Twitter команды из Барселоны. Кстати, до этого команда усилила атаку перед матчем с украинским клубом.

В Барселоне "Заря" уступила "Эспаньолу" 1:3. Луганчане первыми открыли счет в матче, а во втором тайме Никита Шевченко отразил пенальти, но этого оказалось мало. Обзор матча "Эспаньол" – "Заря" – 3:1. В заявку испанцев попали 28 футболистов.

Главный тренер "Эспаньола" Давид Гальего ответил на вопросы журналистов во время традиционной предматчевой пресс-конференции:

"Мы нацелены на выход в групповой этап Лиги Европы. Но мы не можем предвидеть того, что будет завтра. Тренерский штаб нашей команды делал все от себя зависящее, чтобы в физическом плане и эмоциональном мы были настроены только на положительный результат. Завтрашний матч очень важен для нас. Хотим продемонстрировать всей Европе, что "Эспаньол" готов выступать в групповом этапе еврокубков", – заявил тренер.

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Напомним, у "Зари" имеется успешный опыт еврокубковых матчей в Испании. Два года назад в групповом раунде Лиги Европы луганчане, возглавляемые тогда Юрием Вернидубом, обыграли в Бильбао тамошний "Атлетик" со счетом 1:0.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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