"Эсперанс" стал победителем африканской Лиги чемпионов

Тунисский клуб "Эсперанс" стал победителем Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) и завоевал путевку на клубный чемпионат мира.

"Эсперанс" по сумме двух встреч обыграл египетский "Аль-Ахли". Ответная игра, состоявшаяся в Радесе (Тунис), завершилась со счетом – 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Саад Бгуир (45-я и 54-я минута), на 86-й отличился Анис Бадри. В первом матче сильнее оказался "Аль-Ахли" – 3:1.

Как сообщает As, перед началом игры тунисские болельщики бросали камни в автобус с игроками "Аль-Ахли", полузащитник Хешам Мохамед получил повреждение головы.

Для тунисского клуба это третий титул победителя Лиги чемпионов CAF. На клубном чемпионате мира, который пройдет в декабре в ОАЭ, "Эсперанс" начнет путь с четвертьфинала. Его соперником будет победитель пары "Аль Айн" – "Тим Веллингтон".

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В 2017 году "Реал" во второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира. В финале мадридцы обыграли бразильский "Гремио".