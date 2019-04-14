Есть еще порох: 37-летний Ибрагимович забил шесть голов в четырех матчах
Шведский форвард поражает результативностью в чемпионате MLS
В матче регулярного чемпионата МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" обыграл "Филадельфия" со счетом 2:0. Оба мяча провел шведский форвард "Гэлекси" Златан Ибрагимович, отличившись на 29-й и 36-й (с пенальти) минуте матча. На 76-й минуте был удален с поля защитник гостей Остон Трасти.
"Лос-Анджелес Гэлакси" с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата МЛС. "Филадельфия" (10 баллов) – на 11-й строке.
Ибрагимович забивает в четвертой матче подряд. на его счету шесть голов в екущем чемипонате MLS.
Ранее Ибрагимович стал самым результативным футболистом в истории Швеции. Он превзошел достижение легенды "Милана" Гуннара Нордаля.
Ибрагимович является одним из трех действующих игроков, которые забили больше 500 мячей за карьеру. Двое других – аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси (685) и его португальский коллега из "Ювентуса" Криштиану Роналду (700).
Напомним, что в предыдущем матче Златан Ибрагимович реализовал пенальти в стиле Милевского. Шведский форвард принес своей команде победу в матче MLS против "Портленд Тимберс".
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