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Есть еще порох: 37-летний Ибрагимович забил шесть голов в четырех матчах

Сегодня, 12:32

Шведский форвард поражает результативностью в чемпионате MLS

В матче регулярного чемпионата МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" обыграл "Филадельфия" со счетом 2:0. Оба мяча провел шведский форвард "Гэлекси" Златан Ибрагимович, отличившись на 29-й и 36-й (с пенальти) минуте матча. На 76-й минуте был удален с поля защитник гостей Остон Трасти.

"Лос-Анджелес Гэлакси" с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата МЛС. "Филадельфия" (10 баллов) – на 11-й строке.

Ибрагимович забивает в четвертой матче подряд. на его счету шесть голов в екущем чемипонате MLS.

Ранее Ибрагимович стал самым результативным футболистом в истории Швеции. Он превзошел достижение легенды "Милана" Гуннара Нордаля.

Ибрагимович является одним из трех действующих игроков, которые забили больше 500 мячей за карьеру. Двое других – аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси (685) и его португальский коллега из "Ювентуса" Криштиану Роналду (700).

Напомним, что в предыдущем матче Златан Ибрагимович реализовал пенальти в стиле Милевского. Шведский форвард принес своей команде победу в матче MLS против "Портленд Тимберс".

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Тег видео, Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, MLS

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Источники:

Сегодня|Спорт , soccernews.ru

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