Есть еще порох: 37-летний Ибрагимович забил шесть голов в четырех матчах

Шведский форвард поражает результативностью в чемпионате MLS

В матче регулярного чемпионата МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" обыграл "Филадельфия" со счетом 2:0. Оба мяча провел шведский форвард "Гэлекси" Златан Ибрагимович, отличившись на 29-й и 36-й (с пенальти) минуте матча. На 76-й минуте был удален с поля защитник гостей Остон Трасти.

"Лос-Анджелес Гэлакси" с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата МЛС. "Филадельфия" (10 баллов) – на 11-й строке.

Ибрагимович забивает в четвертой матче подряд. на его счету шесть голов в екущем чемипонате MLS.

Ранее Ибрагимович стал самым результативным футболистом в истории Швеции. Он превзошел достижение легенды "Милана" Гуннара Нордаля.

Ибрагимович является одним из трех действующих игроков, которые забили больше 500 мячей за карьеру. Двое других – аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси (685) и его португальский коллега из "Ювентуса" Криштиану Роналду (700).

Напомним, что в предыдущем матче Златан Ибрагимович реализовал пенальти в стиле Милевского. Шведский форвард принес своей команде победу в матче MLS против "Портленд Тимберс".

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Источники: Сегодня|Спорт , soccernews.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.