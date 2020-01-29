Есть еще порох: Уэйн Руни забил первый гол после возвращения в Англию

Знаменитей нападающий Уэйн Руни забил первый гол после возвращения в Англию. Форвард "Дерби Каунти" отличился в матче Чемпионшипа (второго дивизиона Англии) против "Лутона" (2:3). 34-летний футболист открыл счет в матче на 63-й минуте красивым ударом в правую девятку, тем не менее, это не помогло "баранам" отпраздновать победу.

После 29 туров "Дерби Каунти" занимает 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, "Лутон" идет на последнем 24-м месте. Отметим, что Руни вошел в тренерский штаб Филиппа Коку, чтобы набраться опыта перед началом своей тренерской карьеры.

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Уэйн Руни. Фото: dcfc.co.uk

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Руни является воспитанником "Эвертона". За основную команду "ирисок" он выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В стане "красных дьяволов" выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, стал пятикратным чемпионом Англии и лучшим бомбардиром в истории клуба. Летом 2017 года Руни вернулся в "Эвертон", подписав двухлетний контракт. В прошедшем сезоне нападающий провел 40 игр в составе ливерпульского клуба и забил 11 мячей. В активе Руни 119 матчей и 53 гола за сборную Англии, цвета которой он защищал с 2003 по 2016 год.

Ранее мы писали, что звезду сборной Англии "словили" в ночном клубе в обнимку со стриптизершами. Тем не менее Руни не сильно прятался от камер.

Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге

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