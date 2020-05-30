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Есть официальная дата финала в Италии: обладателя Кубка определят до старта чемпионата

30 мая, 13:44

Елена Павлова Елена Павлова

Даты ответных полуфинальных встреч Кубка будут объявлены в ближайшее время

Федерация футбола Италии сообщила о дате проведения финала Кубка страны. По итогам ассамблеи Серии А принято решение сыграть решающий матч 17 июня. Таким образом, турнир завершится раньше возобновления национального первенства. Напомним, что в Италии определились с датой возобновления футбольного сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса. Серию А перезапустят 20 июня.

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Даты ответных полуфинальных встреч Кубка будут объявлены в ближайшее время. Скорее всего, турнир возобновится 13 или 14 июня. Напомним, еще в марте были сыграны первые матчи 1/2-й: "Наполи" – "Интер" (1:0) и "Милан" – "Ювентус" (1:1).

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Смотрите, как "Ювентус" перед паузой в Италии переиграл "Интер"

Вчера также стало известно, что чемпионат Италии возобновится матчем "Аталанта" – "Сассуоло". Такое решение будет символичным, так как Бергамо было эпицентром пандемии в Италии, а "Сассуоло" провел последний матч в чемпионате перед длительной паузой — против "Брешии" (3:0).

Как мы писали ранее, в Италии футболистам разрешили возобновить индивидуальные тренировки с 4 мая, а с 18 мая должны быть разрешены командные занятия. Однако при обязательном тестировании два клуба Серии А подтвердили наличие девяти зараженных футболистов.

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финал дата чемпионат Италии кубок Италии

Источник: Football Italia

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