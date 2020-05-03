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"Есть по 500 гривен, есть – по 5 тысяч": как будут тестировать "Шахтер" и "Динамо" на коронавирус

3 мая, 22:50

Олег Люлька

Чемпионат Украины хотят возобновить 30 мая. Футболисты не смогут выйти на поле без негативного результата теста

Исполнительный директор футбольной Премьер-лиги Украины Евгений Дикий рассказал о трудностях, с которыми связано возобновление чемпионата страны, остановленного из-за пандемии. Клубы опасаются дефицита тестов на коронавирус, но эту проблему боссы украинского футбола обещают решить. Также пока непонятно, сколько эти тесты будут стоить. Напомним, уже в первом туре после паузы "Шахтер" принимает "Динамо".

- С 12 по 17 мая должно пройти тестирование игроков, тренеров, работников клубов, судей. Как вы видите этот процесс? - прозвучал вопрос Евгению Дикому в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1".

- На неделе состоялось заседание рабочей группы. Там присутствовало и руководство Украинской ассоциации футбола. Мы представили клубам оптимистический сценарий возобновления чемпионата. Планируем, что 30 мая состоится первый матч доигровки, – заявил исполнительный директор Премьер-лиги. – Конечно, обязательным условием будет проведение тестирования на коронавирус. Клубы задавали вопросы, что есть определенные трудности с необходимым количеством тестов. Поможет ли УАФ и Премьер-лига. Мы сообщили, что с нашей стороны сделаем все, что сможем, для помощи. УАФ будет обращаться в министерство, чтобы по приемлемой цене были тесты. Цена варьируется: есть 500 гривен, есть 2 тысячи, есть 5 тысяч. Обязательно должен быть единый протокол, как, например, в Бундеслиге. Совместно с УАФ работаем над тем, чтобы внедрить свой протокол, который будет обязателен перед всеми матчами чемпионата. Будут единые требования к тестированию. Только в случае негативного результата будет зеленый свет, чтобы футболисты могли принимать участие в матче.

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Луиш Каштру и Алексей Михайличенко

Луиш Каштру и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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- Какая главная проблема на пути к тому, чтобы 30 мая мы увидели футбол?

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- Мы зависим от решения правительства. Если 12 мая мы увидим послабление карантина, то сможем приступить к полноценному тренировочному процессу, сможем понимать, что матчи могут происходить. Конечно, без зрителей. Тогда 30 мая стартует доигровка чемпионата, – заявил Евгений Дикий.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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тестирование чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк коронавирус премьер-лига Евгений Дикий

Источник: Канал Футбол

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