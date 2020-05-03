"Есть по 500 гривен, есть – по 5 тысяч": как будут тестировать "Шахтер" и "Динамо" на коронавирус

Исполнительный директор футбольной Премьер-лиги Украины Евгений Дикий рассказал о трудностях, с которыми связано возобновление чемпионата страны, остановленного из-за пандемии. Клубы опасаются дефицита тестов на коронавирус, но эту проблему боссы украинского футбола обещают решить. Также пока непонятно, сколько эти тесты будут стоить. Напомним, уже в первом туре после паузы "Шахтер" принимает "Динамо".

- С 12 по 17 мая должно пройти тестирование игроков, тренеров, работников клубов, судей. Как вы видите этот процесс? - прозвучал вопрос Евгению Дикому в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1".

- На неделе состоялось заседание рабочей группы. Там присутствовало и руководство Украинской ассоциации футбола. Мы представили клубам оптимистический сценарий возобновления чемпионата. Планируем, что 30 мая состоится первый матч доигровки, – заявил исполнительный директор Премьер-лиги. – Конечно, обязательным условием будет проведение тестирования на коронавирус. Клубы задавали вопросы, что есть определенные трудности с необходимым количеством тестов. Поможет ли УАФ и Премьер-лига. Мы сообщили, что с нашей стороны сделаем все, что сможем, для помощи. УАФ будет обращаться в министерство, чтобы по приемлемой цене были тесты. Цена варьируется: есть 500 гривен, есть 2 тысячи, есть 5 тысяч. Обязательно должен быть единый протокол, как, например, в Бундеслиге. Совместно с УАФ работаем над тем, чтобы внедрить свой протокол, который будет обязателен перед всеми матчами чемпионата. Будут единые требования к тестированию. Только в случае негативного результата будет зеленый свет, чтобы футболисты могли принимать участие в матче.

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Луиш Каштру и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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- Какая главная проблема на пути к тому, чтобы 30 мая мы увидели футбол?

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- Мы зависим от решения правительства. Если 12 мая мы увидим послабление карантина, то сможем приступить к полноценному тренировочному процессу, сможем понимать, что матчи могут происходить. Конечно, без зрителей. Тогда 30 мая стартует доигровка чемпионата, – заявил Евгений Дикий.

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