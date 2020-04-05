"Есть только один Роналдо": отец поиздевался над сыном, желавшим прическу как у Криштиану

Мальчик хотел быть похожим на знаменитого португальца, но у его отца было другое мнение

Поход к парикмахеру в условиях карантина превратился в невыполнимую миссию. С такой проблемой столкнулся юный фанат звезды "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Он захотел себе такую же прическу, как у португальца и отец вызывался ему с этим помочь. Ранее мы писали, что лидер "Динамо" Виктор Цыганков во время карантина постригся налысо.

На видео отец подходит к парню и спрашивает, какую прическу он себе хочет. Парень показывает фото Роналду на телефоне и говорит, что хочет так же. Но какое же удивление ждало парня после визита к домашнему парикхамеру!

Парень подошел к зеркалу и онемел. Вместо дизайнерской прически отец полностью постриг его голову, оставив только небольшой островок вместо челки. Сдерживая смех, отец показал на своем телефоне фото бразильца Роналдо и сказал: "Есть только один Роналдо".

С такой прической знаменитый бразилец выступал на ЧМ-2002, где привел свою команду к золотым медалям и по итогам года стал обладателем "Золотого мяча". Оригинальную прическу бразилец объяснил тем, что хотел отвлечь общественность от своей травмы.

"У меня была травма паха, я был готов играть только на 60%. Все только и говорили об этом. Этот ажиотаж не давал мне покоя. Поэтому я решил побрить голову. Когда я пришел на тренировку, то все внимание переключилось с моей травмы на новую прическу", – вспоминал Роналдо.

Также мы писали о карантине футбольного комментатора: поиски позитива и эмоции для бутерброда. "Триматися позитивної хвилі!": известный комментатор Кирилл Круторогов каждый день дает дозу хороших новостей.

Но это все пустяки по сравнению с тем, как тренировался юный вратарь в условиях карантина. Необычная тренировка вызвала восторг даже у звезд футбола. Они становятся в очередь, желая провести совместную тренировку с мальчиком.

Смотрите, как Неймар играет в футбол со своими собаками:

Реклама

Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама