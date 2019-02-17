"Есть только один Шева": легенда "Милана" – о сравнении новичка клуба с Шевченко
Пентек забил шесть голов в пяти матчах за "Милан"
Директор по стратегическому развитию "Милана" Паоло Мальдини после матча 24-го тура итальянской Серии А с "Аталантой" (3:1) рассказал, как относится к сравнению форварда Кшиштофа Пентека с экс-игроком "Милана" Андреем Шевченко. Напомним, что Кшиштоф Пентек перешел в "Милан" в конце января. Соглашение 23-летнего польского футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
"Многие сравнивают Пентека с Андреем Шевченко, но есть только один Шева. Кроме того, Шева приехал в свое время, чтобы присоединиться к и без того сильной команде. Он стал дополнительным усилением, позволившим добиться отличных результатов.
Пентек делает невероятные вещи, но он пришел в непростые для клуба времена. Если он приведет нас к новым высотам, мы будем счастливы. Наша цель – дать клубу и игрокам ощущение прочной основы. Это долгий процесс, но команда слушает тренера и учится на своих ошибках", – приводит слова Мальдини Football Italia.
Напомним, что нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек оформил дубль в матче с "Аталантой". Поляк забил 6 голов в 5 матчах за "Милан". При этом голы 23-летний форвард забил в четырех последних матчах, во всех выходя в стартовом составе.
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