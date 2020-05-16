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Есть запись разговора: известные клубы заподозрили в "договорняке" ценой 2 миллиона евро

16 мая, 17:09

Олег Люлька

Полиция вышла на след преступной группировки, которая занималась организацией матчей с душком

Испанские футбольные клубы "Хетафе" и "Вильярреал" подозреваются в проведении договорного матча, сообщает El Pais. По информации источника, полиция провела проверку встречи, прошедшей в мае 2019 года и завершившейся со счетом 2:2, чтобы выявить преступную группировку, которая занималась организацией договорных игр и ставок на них. Ранее теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорняки.

В распоряжение полицейских попала запись разговора между бывшими игроками Карлосом Арандой и Пако Эстебаном, в котором упоминается нападающий "Хетафе" Хорхе Молина. Аранда предлагал Эстебану связаться с Молиной, чтобы обсудить точный результат матча. Футболистам обеих команд, предположительно, заплатили около 2 млн евро.

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Оба клуба опровергли эту информацию. "Хетафе" выразил поддержку 38-летнему Молине, также отрицавшему обвинения. "Вильярреал" рассматривает возможность подачи иска для защиты репутации.

Хорхе Молина

Хорхе Молина / Фото: Getty Images

"Я не имею никакого отношения к этому делу. Все в руках моих адвокатов, и они примут соответствующие правовые меры в сложившейся ситуации", – заявил Хорхе Молина.

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Ранее мы писали, что бывший футболист "Манчестер Сити" дисквалифицирован за организацию договорного матча. Нигериец Этуху пытался устроить договорняк в чемпионате Швеции.

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Смотрите, как клуб подозреваемого Молины "Хетафе" играл в Лиге Европы с "Аяксом":

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чемпионат Испании договорной матч Хетафе Вильярреал Хорхе Молина

Источник: Сегодня|Спорт

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