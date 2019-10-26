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Есть Зинченко с травмой, но нет Степаненко: кого Шевченко вызвал на матчи с Сербией и Эстонией

26 октября, 09:01

Сбор команды начнется уже 11 ноября в Киеве

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Сборная Украины по футболу, которая в октябре досрочно оформила выход на Евро-2020, уже 11 ноября в Киеве начнет новый тренировочный сбор. 14 ноября в Запорожье "сине-желтые" проведут товарищеский матч с Эстонией, а 17 ноября на выезде сыграют заключительный поединок отбора на чемпионат Европы-2020 против Сербии. Ранее мы писали, что сборная Шевы вошла в историю в отборе на Евро-2020.

Смотрите, как игроки сборной Украины "общались" с болельщиками после победы над Португалией

Сборная Украины празднует выход на Евро-2020 Видео: Twitter

Главный тренер сборной Андрей Шевченко огласил состав из 25 игроков, которые вызваны на ближайшие два матча. В нем есть и травмированный хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который отправился на лечение в Барселону. Но вполне логично отсутствует среди вызванных Тарас Степаненко, который пропустит встречу с сербами из-за дисквалификации. Также мы отмечали, что Украина близится к ТОП-20 в мире.

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Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все – "Динамо"), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все — "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

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Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все – "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).

Вскоре после выхода на Евро в сборной Украины рассказали, как отмечали победу над Роналду.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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