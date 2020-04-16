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"Эти несколько тысяч заразят сотни тысяч": рекордсмен Лиги чемпионов – в шоке от россиян

16 апреля, 13:11

Богдан Юрков

Известный голкипер Игорь Акинфеев напуган картинками из парков, "куда поломились жарить шашлыки"

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев присоединился к критике своих соотечественников за нарушение карантина в условиях пандемии коронавируса. Ранее экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков назвал поведение россиян "полным раздолбайством" и призвал к ужесточению санкций.

"Самоизоляция – это очень важная история. Главное, чтобы люди понимали, что это очень нужно. Когда я увидел видео из парков, куда поломились жарить шашлыки, это немножко испугало. Несколько тысяч вышло, и эти несколько тысяч могут заразить сотни тысяч", – обескуражен Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев / Фото: Getty Images

"Думаю, что в скором времени футбола точно ждать не придется. Все знают, что каникулы до 1 мая, но примерно понимаем, что это не предел и все будет продолжаться хотя бы до лета. Будем надеяться, что вся эта история рано или поздно закончится", – признал в интервью для YouTube-канала ЦСКА Игорь Акинфеев, которому принадлежит антирекорд Лиги чемпионов: он пропускал голы в 43 матчах турнира в течение 11 лет и 1 дня

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По последним данным, в России зафиксировано 27 938 случаев заражения коронавирусом, из которых 232 оказались летальными.

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Россия карантин вратарь ЦСКА Москва коронавирус Игорь Акинфеев

Источник: Championat.ru

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