"Это безумие какое-то": Милевский не остался равнодушным к событиям в Беларуси

Экс-нападающий киевского "Динамо" высказался о ситуации в своем Бресте и других белорусских городах

Украинский футболист брестского "Динамо", уроженец Минска Артем Милевский высказался по поводу действий властей Беларуси по отношению к протестующим в связи с фальсификацией результатов выборов президента страны. Нападающий, в свое время фееривший в Украине, избежал острых оценок, заявив, что сейчас в Беларуси не до смеха.

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"В Беларуси сейчас не особо весело. Такое, не очень смешно. В Бресте ситуация спокойная, но по всем городам... Я не сильно хочу говорить на эту тему. Я никогда не обсуждаю политику, но происходят такие вещи... Не очень, не очень. Мягко говоря, безумие какое-то. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо – самое главное", – сказал в комментарии каналу "Бомбардир" Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Динамо Брест

Ранее мы писали, что протесты в Беларуси остановили футбол: матчи чемпионата и Кубка переносят. Кроме того, отложены все поединки Первой и Второй лиг страны.

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Также мы рассказывали, что в Беларуси за участие в протестах задержан футболист, забивавший чемпионам мира. Антон Сарока получил семь суток административного ареста.

Видео: Euroradio/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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