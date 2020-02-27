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"Это будет другая "Бенфика": экс-капитан "Шахтера" дал прогноз на матч в Лиссабоне

27 февраля, 15:34

Несмотря на домашнюю победу "горняков", Попов считает шансы команд на выход в 1/8 финала равными

Бывший капитан "Шахтера" Сергей Попов оценил шансы "горняков" на выход в 1/8 финала Лиги Европы по итогам ответного матча с лиссабонской "Бенфикой", который состоится сегодня в столице Португалии. Начало – в 22:00. Онлайн-трансляция Бенфика – Шахтер доступна на нашем сайте.

"После домашней победы над "Бенфикой" шансы дончан на прохождение соперника котируются как высокие. Вопрос – как воспользоваться ими? Чисто в игровом плане "Шахтер" в первом матче выглядел лучше португальцев. Подопечные Каштру хорошо изучили соперника, воплотили задумки наставника на поле. Но нужно учитывать, что у "Бенфики" были кадровые проблемы, и те, кто не смог сыграть неделю назад, уже готовы к ответному поединку. Думаю, в Лиссабоне "Шахтеру" будет намного сложнее, чем в Харькове", – предрекает Сергей Попов

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"Как построить игру и какую применить тактику под соперника, это лучше знает главный тренер "Шахтера" и его штаб. Очевидно лишь то, что в Лиссабоне нужно сыграть еще лучше, чем дома. Уверен, "Бенфика" будет выглядеть мощнее на домашней арене. До игры в Португалии, несмотря на победу "горняков" в первом матче 2:1, шансы команд оцениваю как 50 на 50", – добавил Сергей Попов

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Бенфику" в Харькове

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Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика Сергей Попов

Источник: ua-football

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