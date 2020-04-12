"Это будет фарс": тренер, которого звали в сборную Украины, жестко высказался о чемпионстве "Ливерпуля"

Бывший тренер "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" Гарри Реднапп довольно жестко высказался о том, как он видит окончание сезона-2019/2020 в Англии. Напомним, ранее известный вирусолог заявил, что из-за коронавируса футбольный сезон в Европе доиграть не удастся. Дескать, игрокам понадобится 3-4 недели тренировок, чтобы восстановиться после паузы, а этого времени нет. Однако Реднапп призвал не быть столь нежными по отношению к футболистам и выступил категорически против аннулирования результатов текущего сезона.

"Иногда мы чересчур нежно относимся к футболистам. Мы говорим: "У них не получается играть так много поединков". Получится, ведь они в форме. Они в любом случае будут хотеть играть, а не тренироваться. Я хочу, чтобы сезон доиграли, – заявил в комментарии Sky Sports Гарри Реднапп. – Если "Ливерпулю" не отдадут чемпионство, то это просто фарс, и неважно, за кого вы болеете. Потому что в этом сезоне они были великолепны".

Гарри Реднапп / Фото: Getty Images

Отметим, что, на момент остановки английской Премьер-лиги из-за пандемии "Ливерпуль" уверенно лидировал в турнирной таблице чемпионата, опережая на 25 очков "Манчестер Сити".

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Добавим, что в конце 2012 года, после ухода Олега Блохина в "Динамо", Гарри Реднапп мог возглавить сборную Украины, однако предпочел тогда стать тренером команды "Куинз Парк Рейнджерс".

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