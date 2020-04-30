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"Это будет смерть": коронавирусу бросил вызов футбольный босс страны, в которой феерит Роналду

30 апреля, 10:25

Олег Люлька

Глава федерации футбола Италии исключает досрочное завершение сезона - на кону сотни миллионов евро

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что не рассматривает вариант с досрочным завершением сезона. Ранее клубы Серии А установили крайнюю дату возобновления соревнований, остановленных в связи с пандемией коронавируса. Роналду и другие звезды должны вернуться в игру не позднее 14 июня.

"До тех пор, пока я возглавляю Федерацию футбола Италии, я не соглашусь на то, чтобы досрочно закончить сезон, поскольку это будет означать смерть итальянского футбола, – заявил Габриэле Гравина. – Я защищаю интересы каждого, поэтому, повторяю, я отказываюсь принимать это решение, если только нет объективных условий, касающихся здоровья всех участников, но кто-то должен мне все объяснить и помешать двигаться вперед"

Габриэле Гравина

Габриэле Гравина / Фото: Reuters

"Если все остановится, система потеряет 700-800 миллионов евро. Если мы проведем оставшиеся матчи при пустых трибунах, потери составят 300 миллионов евро, а если мы перезапустим сезон с фанатами, то недосчитаемся 100–150 миллионов евро", – добавил босс итальянской футбольной федерации, отметив, что она имеет также обязательства перед ФИФА и УЕФА

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Напомним, из-за пандемии коронавируса Италия в марте одной из первых в Европе приостановила розыгрыш национального чемпионата. Футбольное руководство не раз подчеркивало важность доигровки Серии А, однако министр спорта Италии Винченцо Спадафора не исключил, что решение об окончании сезона во Франции может стать основным для всей Европы.

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин коронавирус

Источник: Sportbox

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